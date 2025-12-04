Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜法律界功能界别论坛举行 律政司法改会秘书长黄惠冲和国际法律专员丁国荣等现场参与

政情
更新时间：17:13 2025-12-04 HKT
发布时间：17:13 2025-12-04 HKT

律政司司长林定国今日( 4日 )于社交平台表示，立法会选举论坛昨日( 3日 )起复办，法律界功能界别论坛今午在荔枝角政府合署礼堂举行。论坛旨在提供平台，让选民更深入了解两位法律界侯选人的理念、对法律专业发展，以至对社会议题包括如何协助大埔火灾居民及日后监督问题的看法。

法律界功能界别论坛今午( 4日 )在荔枝角政府合署礼堂举行。林定国fb
作为法律界选民的一份子，律政司法律改革委员会秘书长黄惠冲、国际法律专员丁国荣和副国际法律专员黄庆康与约20位同事们齐到现场参与。论坛设有现场直播，未能出席或观看的法律界选民，可到香港电台网站重温片段。

法律界功能界别候选人包括港区全国人大代表、自由党副主席陈晓峰及律师李颕彰。

相关新闻 : 

立法会选举‧法律界｜ 李颕彰倡设收费框架遏割价竞争　陈晓峰促拓人工智能低空经济新市场

 

