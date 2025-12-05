Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

选举关我事｜解构立法会重要功能 良性竞争「优中选」

政情
更新时间：06:30 2025-12-05 HKT
发布时间：06:30 2025-12-05 HKT

立法会换届选举12月7日举行，这场选举不仅是新旧交替，更是香港加速由治及兴、推动制度改革的关键一步。值得注意的是，大埔宏福苑近日发生火灾惨剧，行政长官已宣布设立独立委员会审视，而换届选举如期举行，正是因为立法会是政府最需要的改革伙伴，具备审批拨款、制定法例等重要功能，选出新一届立法会议员对支援灾民、改革工作十分重要。

完善选举制度后的立法会，分为地方选区、功能界别及选举委员会界别，共同构建具广泛代表性、均衡参与的议政平台。占20席的地方选区反映地区民意，是社会脉动的温度计。占30席的功能界别汇聚专业声音，从商界、法律、教育到劳工，确保政策制定不脱离行业实际。占40席的选委会界别着眼全局，从香港整体及长远利益角度考虑问题。

今次选举共161人报名参选，全部人获候选人资格审查委员会确认，符合拥护《基本法》及效忠香港特区的法定条件，符合「爱国者」的要求。令人鼓舞的是，一众候选人展示出优质竞选文化，以专业公平的态度比政纲、比能力、比承担、比贡献，展现良性竞争，体现香港的高质量民主。

从特区政府主办的选举论坛可见，参选人不再是空喊口号、互相攻击，而是向选民展示政纲理念、解决问题的能力，既重视所属界别的诉求，也是香港整体利益的维护者，把握好全局和局部、当前和长远等关系。候选人之中，不论是扎根地区的实干者、功能界别的业界领袖，抑或选委会界别的宏观策略人才、商界、青年代表等，均展现出高质素的参选阵容。

这种「优中选优」的局面，反映完善选举制度后，立法会已拨乱反正，良政善治已成常态，因此吸引来自不同阶层、不同界别的贤能之士参选，盼跻身议会成为「治港者」，为推动香港由治及兴贡献力量。

12月7日立法会选举关乎香港的长期繁荣发展，关乎市民利益福祉，选民应积极行使手中神圣一票，选出立场坚定、有能力、有担当的新一届议员。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
13小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近7位数捐款
突发
5小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
12小时前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
8小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
13小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
22小时前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
13小时前