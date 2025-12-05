选举关我事｜解构立法会重要功能 良性竞争「优中选」

立法会换届选举12月7日举行，这场选举不仅是新旧交替，更是香港加速由治及兴、推动制度改革的关键一步。值得注意的是，大埔宏福苑近日发生火灾惨剧，行政长官已宣布设立独立委员会审视，而换届选举如期举行，正是因为立法会是政府最需要的改革伙伴，具备审批拨款、制定法例等重要功能，选出新一届立法会议员对支援灾民、改革工作十分重要。

完善选举制度后的立法会，分为地方选区、功能界别及选举委员会界别，共同构建具广泛代表性、均衡参与的议政平台。占20席的地方选区反映地区民意，是社会脉动的温度计。占30席的功能界别汇聚专业声音，从商界、法律、教育到劳工，确保政策制定不脱离行业实际。占40席的选委会界别着眼全局，从香港整体及长远利益角度考虑问题。

今次选举共161人报名参选，全部人获候选人资格审查委员会确认，符合拥护《基本法》及效忠香港特区的法定条件，符合「爱国者」的要求。令人鼓舞的是，一众候选人展示出优质竞选文化，以专业公平的态度比政纲、比能力、比承担、比贡献，展现良性竞争，体现香港的高质量民主。

从特区政府主办的选举论坛可见，参选人不再是空喊口号、互相攻击，而是向选民展示政纲理念、解决问题的能力，既重视所属界别的诉求，也是香港整体利益的维护者，把握好全局和局部、当前和长远等关系。候选人之中，不论是扎根地区的实干者、功能界别的业界领袖，抑或选委会界别的宏观策略人才、商界、青年代表等，均展现出高质素的参选阵容。

这种「优中选优」的局面，反映完善选举制度后，立法会已拨乱反正，良政善治已成常态，因此吸引来自不同阶层、不同界别的贤能之士参选，盼跻身议会成为「治港者」，为推动香港由治及兴贡献力量。

12月7日立法会选举关乎香港的长期繁荣发展，关乎市民利益福祉，选民应积极行使手中神圣一票，选出立场坚定、有能力、有担当的新一届议员。