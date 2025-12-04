立法会选举‧法律界｜ 李颕彰倡设收费框架遏割价竞争　陈晓峰促拓人工智能低空经济新市场

政府主办的「爱心凝聚」立法会选举论坛今午（4日）继续举办，第二场辩论是法律界，候选人包括律师李颕彰、港区全国人大代表、自由党副主席陈晓峰。论坛开始时，同样全场站立默哀一分钟，并取消助选团打气环节。当中陈晓峰团队的打气牌改为黑白色。

李颕彰倡物业转让设参考价 遏止割价竞争

两位候选人介绍政纲前均向宏福苑火灾罹难者致哀。执业23年的李颕彰表示，中小型律师事务所经营困难、人才流失、数字转型缓慢，以致行业价格内卷，惟该群体的声音一直被忽视。她希望重建业界的公平秩序，例如在物业转让服务方面，设立更透明公正的收费参考框架，遏止割价竞争。李颕彰提出争取特区政府加大法治投资，改善法院设施，增聘法官，加快审理效率。她亦倡议政府尽快设立国际商事法庭，让业界与仲裁及调解机构协同发展。

陈晓峰促优化法援外判 打破派案不公

加入法律界逾30年的陈晓峰表示，业界正站在十字路口，科技浪潮、地缘政治、恶性内卷，以及AI带来的严峻挑战，业界面对的是不进则退的关键一仗。他将推动改革创新，增加法治投资；凝聚法政、产学研各界力量，将法律专业再提升，开拓人工智能、低空经济等新市场、新领域；优化市场环境；推动多元收费模式，打破割喉式竞争；优化法援外判，打破派案不公；促进业界团结发展等。

在必答题环节，同样问到面对大埔火灾，候选人所属业界在今次或类似事故如何发挥积极作用，协助居民渡过难关。

李颕彰：法律界可助灾民了解自身法律权益

李颕彰表示，这场事故不仅是一场悲剧，更提醒社会各界须加强安全意识与制度保障，她深信法律界可以在这方面发挥积极作用。她续指，业界可以协助市民了解自身法律权益，包括劳工权益、租约争议、保险索偿及赔偿申请等；亦可透过义务法律服务，为社区提供法律支援，并促请政府全面检视消防安全、建筑物条例及建筑物管理等范畴。法律界应与地区组织、消防部门、社会福利机构等共同推动教育与防火意识，提升公众对危机的警觉。

陈晓峰：参考过往集体诉讼个案经验 研究如何加快赔偿发放

陈晓峰表示，业界要化悲愤为力量，需就索偿、安置、法律程序等多方面问题提出建议。他曾与灾民及「吹哨者」会面，了解他们实际所需，掌握相关情况，并已草拟及递交一份建议予行政长官，说明如何以「灾民优先」为方向处理问题。他续指，可参考过往集体诉讼个案的经验，研究如何加快赔偿发放，让款项尽早到达灾民手中；考虑修订相关消防条例与屋宇物条例，并将未来工作按风险分类，对高风险项目由三个部门共同跟进等。

另外，亦有问及候选人，若当选会如何配合行政长官就今次火灾事件所作出的指示，要求对施工安全、日常维护、工程利益、安全用料清单、监管人员责任、工程招标及涉贪围标、消防系统运作监督等，进行全方位检视及系统性改革，避免同类悲剧发生，做好灾后重建的工作。

陈晓峰：楼宇维修应按风险分级 道路规划超过10米

陈晓峰表示，灾后重建是当前首要任务，需照顾灾民需要。他支持即将成立、由法官领导的调查委员会，建议将楼宇维修按风险分级，并非按楼宇质素优劣，如外墙使用大量易燃物料，或大厦外墙被围封，则应列为较高风险级别，并由消防处、房屋署及机电工程署组成特别小组，针对高风险楼宇进行巡查，在特定阶段，如搭建棚架初期或中期，进行突击抽查。

此外，他认为需考虑现行罚则是否足够，未来道路规划宽度是否应超过10米，可否通过法律优化，允许无人机跨区域飞行以收集数据。

李颕彰：支持政府「一问到底、追责到底」原则

李颕彰对行政长官早前提出的改革方案表示认同，如有幸当选，会全力配合政府，推动全方位、系统性改革，确保同类事故不再发生。她表示，业界应主动配合特区政府已成立的「重建及支援工作小组」，提供义务法律咨询，包括租约协调、搬迁安排、保险索偿等，确保重建工作依法合规，并以人为本，达致「以法安民、以诚助民」。

她也支持政府「一问到底、追责到底」的原则，认为应强化专业注册制度及诚信记录，建立更透明的工程监督资料库。她倡议成立跨部门专业组成的「法律专责顾问小组」，就楼宇维修、防火及工程监督提出专业意见及具体建议；联同社区人士，推动各区防火及灭罪委员会、业主立案法团及其他专业团体，合作举办楼宇维修及防火安全教育活动，提升公众防火意识。

记者：曹露尹

摄影：卢江球