国家宪法日︱韩大元：宪法是「一国两制」框架 刘兆佳：为祖国统一奠定法律依据

「国家宪法日」座谈会今早（4日）在会展举行。基本法委员会委员、中国人民大学法学院教授韩大元发表主题演讲时指出，国家《宪法》为「一国两制」提供了完整框架，是《宪法》实施40多年来最具标志性的成果，即依照《宪法》将「一国两制」法律化、制定《基本法》、设立特别行政区，使香港继续保持原有资本主义制度和生活方式，并保持繁荣稳定。

韩大元提到，在《宪法》层面实现中华民族伟大复兴，包含完成祖国统一大业。《宪法》序言明确指出，台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分，完成统一祖国的大业是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责。这既是《宪法》确立的国家目标，也是实现民族复兴的必然要求。他进一步指出，「十五五规划」再次强调要推动两岸关系发展，推进祖国统一大业，坚决打击「台独」分裂势力。

刘兆佳：《宪法》为台湾以「一国两制」回归祖国奠定法律依据

全国港澳研究会顾问刘兆佳在对谈环节中指出，《宪法》在推进中国式现代化强国建设和中华民族伟大复兴中担当「压舱石」角色，制定了清晰指引、法定要求、政治条件、政策规定和制度保障，并不断强化及巩固中国共产党的领导地位。

他续称，国家完全统一是实现民族复兴的核心内容与必然要求，国家《宪法》让香港和澳门以「一国两制」方式顺利回归并保持繁荣稳定，亦为未来台湾以「一国两制」方式回归祖国奠定法律依据，强调《宪法》为国家最终完全统一打下坚实法律基础。

韩大元回应刘兆佳时表示，未来「一国两制」实践将与祖国统一的进程紧密联系，重申台湾的统一将遵循和平统一、「一国两制」方针。他指当今世界有些国家为遏制中国，拿台湾问题说事，在这样不确定的国际局势下，必须以《宪法》为最高法律依据，以「一国两制」的伟大实践为基础，用外国人听得懂的语言，向国际社会说明中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强意志。

记者：郭咏欣

摄影：苏正谦