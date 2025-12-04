国家宪法日︱刘光源批反中乱港分子「以灾乱港」 必受社会公义严厉谴责

政府联同中联办今日（4日）举办「国家宪法日」座谈会，中联办副主任刘光源致辞时，主动提到宏福苑火灾，指行政长官及特区政府有力、有效应对处置，又批评有反中乱港分子和别有用心者编制谎言、颠倒是非，善用对立，企图以灾乱港，这样的险恶用心和卑劣行径，必受社会公义的严厉谴责，必受法律的坚决惩处。

刘光源称，今天是第12个国家宪法日，亦是特区连续第9年举办国家宪法日座谈会，而早前召开的中共二十届「四中全会」，对未来一个时期国家经济、社会发展作出了顶层设计和战略的谋划权威建议，就促进香港澳门长期繁荣稳定作出专门部署，当中特别强调要提升港澳依法治理效能。

《宪法》为民族复兴伟业提供坚实制度保障

他分享3点看法，包括《宪法》为实现中华民族伟大复兴提供了法制保障，《宪法》确定了中国共产党的领导地位，确立了人民当家作主的地位，确立了国家的根本制度、经济基本制度、政治制度等，这些都为强国建设、民族复兴伟业提供了坚实制度保障。

在《宪法》保驾护航下，今天的中国已经成为世界发展最稳定、最可靠、最积极的力量，实现中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程。他坚信新征程上，《宪法》的法制保障作用必将持续，「复兴号」巨轮一定继续乘风破浪，扬帆远航。

刘光源指《宪法》为实现中华民族伟大复兴提供了法制保障。

刘光源在「国家宪法日」座谈会上致词。

第二，《宪法》为香港融入民族复兴壮阔征程奠定了法律基础，形容香港「一国两制」实践取得举世公认的成功，特别是面对2019年修例风波，外部势力搞颜色革命的图谋，中央果断出手、特区积极作为、各界齐心支持，以《宪法》和《基本法》为基础的特区宪制秩序得到有力维护，香港实现「由乱到治」的重大转折，坚信在特区宪制秩序的规范引领下，香港「一国两制」的实践必能始终沿着正确方向前行。香港与祖国共同发展，前行道路一定会越走越宽广。

香港传统优势不断巩固 新优势加速形成

第三，《宪法》为香港在民族复兴伟业中发挥所长，赋予了制度优势，包括确保香港继续保持普通法制度、单独关税区和自由港地位，确保了香港能够融入国家发展大局。近年香港传统优势不断巩固，新的优势加速形成，持续围绕国家所需，贡献自身所长，谱写出国家好、香港更好的精彩篇章。

另外，他指中央高度重视宏福苑火灾，面对这场突如其来的灾难，从政府到民间、从香港到内地迅速汇聚起守望相助、共度时艰的磅礴力量。不过在这危难时刻，反中乱港分子和别有用心者编制谎言、颠倒是非，善用对立，企图以灾乱港，这样的险恶用心和卑劣行径，必受社会公义的严厉谴责，必受法律的坚决惩处。

选举如期举行是尊重宪制秩序

他亦提到12月7日立法会选举会如期举行，强调这是对宪制秩序和法治精神的遵守和尊重，是对维护社会稳定和灾后重建工作的有力支撑，也是对香港未来最负责任的态度。他相信在各方共同努力下，香港一定能够把救灾和选举两件大事都办好，一定能在悲痛之中凝聚起众志成城、勇于前行的力量。

