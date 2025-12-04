立法会选举 ‧ 航运交通界｜论坛聚焦业界救灾角色 冯佳培赞迅速动员协同作战 林铭锋若当选确保交通出行便捷

政府主办的「爱心凝聚」立法会选举论坛今（4日）继续举办，首场辩论是航运交通界，候选人包括香港船东会中国事务总监冯佳培，以及任职于招商局旗下香港明华船务、世界航商大会董事长兼总经理林铭锋。论坛开始时，全场站立默哀一分钟，并取消助选团打气环节。

冯佳培倡设航运港口管理局

在介绍政纲环节，冯佳培指出，本港航运、物流及交通业面临严峻挑战，形容现况「水深火热」。他提到，香港在航空、航运、物流及货运等领域具备优势，但需有全面政策、清晰定位与有力施政，方能再创高峰。冯佳培提出成立「航运港口管理局」，为业界提供长远发展规划；推动港口数码化，建设绿色智慧港口；善用三跑系统容量；加强与内地西南地区的联通，吸引货源；简化跨境通关程序；严厉打击白牌车违规营运，保障合法经营者权益；推动绿色转型，加快充电设施及泊位建设。

林铭锋表示，扎根航运交通业近30年，历经风浪与挑战，明白航运交通业是香港连接世界的桥梁，更直接关系香港的经济命脉，期盼能以自身的专业经验、国际视野，以及对行业的热忱，贡献香港发展。他提出激发香港经济增长动力，搞好整体经济才会「水涨船高」；推动绿色生态与专业人才培育，提升香港国际航运中心地位；以政策优化与沟通协调，推动道路交通便利发展；强化国际航空枢纽竞争力。

冯佳培：业界迅速动员、协同作战参加火灾善后工作

必答题环节，问到面对大埔火灾，候选人所属业界在今次或类似事故如何发挥积极作用，协助居民渡过难关。冯佳培表示，今次火灾善后工作中，业界迅速动员、协同作战，联同港铁及巴士公司，开设救援绿色通道，调整周边12条路线，加开往返庇护中心的接驳专线，延长服务时段，优化候车指引，确保有车、有人、路线不停。同时协调跨境企业为受影响居民来港探亲提供交通便利，并针对长者及行动不便人士、学童，安排无障碍车辆点对点接送，优先保障就医及放学需求。其次，物流与码头企业组建应急车队，于港口设立临时物资集散中心，打通铁路及货运通道；亦加快内地救援物资的清关与接驳运输，透过资讯平台实时公布配送进度，并透过巴士、的士及航运企业的应用程式与社交平台发布改道资讯。

林铭锋：若当选将在衣食住行各方面提供支援

林铭锋表示，航运交通界涵盖海陆空物流，是社会不可或缺的基层民生服务。业界无论企业、中小企或个人，均自发发挥同舟共济精神，有钱出钱、有力出力。他若当选，待政府各部门安顿受影响居民后，将联同业界配合政府，在衣食住行各方面提供支援，尤其确保交通出行便捷，协助灾后重建与安置工作。

他总结指，航运交通界的积极作用，在于将完善的交通基础设施与流动运输工具，转化为具韧性与温度的社会支援网络，透过保障物流畅通、提供人性化交通服务等，实实在在帮助居民渡过难关。这不但是业界的专业责任，更是对社会的庄严承诺。

第二条问题跟进前一题问题，指候选人如当选议员会如何配合行政长官所作出的指示，就今次火灾事件针对施工安全、日常维护、工程利益、工程招标及涉贪围标、消防系统运作及监督，进行全方位检视及系统性改革，避免同类悲剧发生，做好灾后重建的工作。

林铭锋支持行政长官设独立委员会

林铭锋支持行政长官设立独立委员会，期待透过委员会的最终建议，促使政府彻底改革，整顿任何怠惰疏忽之歪风。若当选，他将透过立法程序，将涉及公共安全的核心规章提升至附属法例层级，并着力重建市民对城市安全的信心。他倡议建立资讯平台；全面审视旧楼消防设施、逃生通道及社区防灾演练成效；推动安全文化深入民心，加强社区防灾教育；引入科技手段，让市民切身感受城市治理的进步。

冯佳培聚焦运输动员、跨境协同、科技应用

冯佳培表示，将从业界出发，聚焦运输动员、跨境协同、科技应用三大范畴，支援政府避免悲剧重演，并加快重建，包括推动应急运输制度化。总结今次绿色通道、路线调整、庇护专线及跨境直驳等经验；深化与大湾区协同救援。主动对接广东省及湾区城市，建立消防与应急支援机制；以香港国际机场及各口岸为枢纽，打造空海陆一体化的跨境救援走廊。他希望透过这些措施，将分散的运力资源与技术整合起来，实现「平时有备、灾时可用、事后可评」。

记者：曹露尹

摄影：卢江球