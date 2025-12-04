国家宪法日｜李家超：专业人士组独立委员会 可要求拥调查权力部门助查真相

今（12月4日）是「国家宪法日」，政府联同中联办合办座谈会，今年以「宪法与中华民族伟大复兴」为主题。而因应大埔宏福苑火灾，活动开始前，全场站立默哀一分钟，并取消拍掌环节，主持吁与会者在各嘉宾发言后不用拍手。李家超在致词时提到为火灾成立的独立委员会，成员会包括有经验的专业人士，可要求包括拥有调查权力在内的部门，协助委员会工作，重申会严肃查明真相。

严格跟进问责避免灾难重演

李家超首先再向宏福苑的罹难者致以最深切的哀悼，并向他们的家属及灾民致以最诚挚的慰问，形容火灾为香港带来重大伤亡，全香港社会都感到极度悲痛，特区政府全力灭火救援，即时组织各部门、救援人员及社会力量，为灾民安排应急住宿、实行「一户一社工」为灾民提供服务、设立援助基金、筹募捐款、请求中央提供物资援助、成立三个工作组、成立跨部门专组、宣布成立独立委员会等，全面找出真相追究责任，防止悲剧再发生。

他强调今次火灾暴露的问题，必须以最严肃的态度面对，政府将彻底调查起火及火势迅速蔓延的原因，以及事故相关的问题，检视现行政策、厘清相关责任，确保制度漏洞得以填补，而最新成立由法官主持的独立委员会，成员将包括有经验的专业人士，并可要求政府部包括拥有调查权力的政府部门，协助委员高效工作，全方位审视事件，早日完成建议及提交报告，强调会严肃查明真相、严格跟进问责，避免灾难重演，回应市民期望。

更相信《宪法》精神及法治保障人民福祉

他指，今次的火灾使他更相信《宪法》的精神及法治，《宪法》精神在于对人民福祉的切实保障，法治的终极追求是每个人在其庇护下，能拥有温暖的人生，今天重申《宪法》的重要性，正是要指出政府每一项决策、每一个行动，都必须以人民福祉为核心，会将今次悲痛教训转化为强化城市安全，改革制度的具体措施。

他亦表示，中华民族复兴已进入不可逆转的历史进程，国家引领香港特区走向伟大复兴的宏阔篇章，香港必须做好三方面的角色及贡献，即必须维护《宪法》与《基本法》；第二必须更好融入及服务国家发展；第三，必须做好中华文化及世界各地文化交流的桥梁。

必须坚定不移维护《宪法》及《基本法》

他续指，「一国两制」是史无前例的伟大创举，必须坚定不移维护《宪法》及《基本法》共同构建的宪制秩序，将香港建设好、发展好，为中华民族伟大复兴事业贡献力量，建设好香港这一个共同家园，是香港市民的共同责任及义务。



最后他再提到火灾后要做好系统性改革，期间需要立法会议员作伙伴，经过立法会审批拨款、制定法律进行改革，共同帮助灾民善后重建，因此选出有抱负、有能力的立法会议员很重要，呼吁市民12月7日踊跃投票。

记者：郭咏欣

摄影：苏正谦



