大棋盘｜强化监管打击围标 公权力「介入度」须厘清 政界倡设跨部门专组统筹

大埔宏福苑世纪火灾，政府成立「独立委员会」循八大方向检视，包括审视工程有否存在不当相连关联、涉贪围标等，强调要「破除利益藩篱」。大维修围标乱象由来已久，工程公司、法团关系千丝万缕，背后牵涉庞大利益甚至非法行为，要打破既得利益势力，须靠不同政策局和部门加强监管，有政界人士就建议成立跨部门小组负责。也有资深业内人士指出，打击围标比想像中复杂，政府要厘清公权力的介入程度。

林超英：港人受「大茶饭团伙」的苦

火灾惨剧后，有人把矛头指向强制验楼政策，质疑强逼旧楼维修，为不良商人提供「肥猪肉」，导致围标猖獗。天文台前台长林超英日前质疑，楼宇更新大行动令全港无数人受了「大茶饭团伙」的苦。

不过，有熟悉房屋政策的政圈人士认为，有关说法属倒果为因，政府早年在旧楼维修、市区更新上做了不少推广工作，但总是因为业权争拗、集资等问题成效不彰。2010年马头围道塌楼事故，证明了若公权力不介入，以「自愿」形式推动旧楼维修并不可行，强制验楼是因应时代所需。不止楼宇结构安全有隐患，若外墙石屎剥落，对途经市民也是「都市炸弹」。

然而，当政府要求业主强制验楼及大维修后，显然未能衍生健康的市场生态，反而逐渐被围标集团操控，背后更涉及有势力人士。宏福苑大维修曾采用市建局「招标妥」，表面上是做足程序，但实情是市场参考价已是被围标后的天价。有地区人士指，负责维修工程的公司确存在小圈子生态，令其他人在「提名阶段」已无法加入竞标。

围标问题遭诟病多年，当局不可能不清楚背后的蛊惑招数，事实上廉署和竞委会近两年亦有成功捣破围标集团，今次火灾惨剧令政府必须正视围标乱象。本港楼宇管理、建筑安全涉及多个政策局，例如民青局主责《建筑物管理条例》，处理大厦管理和法团运作；劳福局辖下的劳工处负责地盘巡查；发展局辖下的屋宇署负责楼宇安全，还有保安局负责执法及防火等工作。有议员认为，除了调查和执法，当局亦要加强制度监管，堵塞政策漏洞，建议成立由司长或副司长领导的跨部门小组，统筹打击围标。

业界：政府难「手把手」参与招标、工程监督

有资深业界人士认为，政府要仔细研究对旧楼维修的管控力度，一般而言，私人物业管理的责任在业主身上，但现实上小业主欠缺专业知识关注楼宇维修，若政府由法团管理、招标和评标、工程监督都要「手把手」参与，便与政府物业无异；同时也要考虑行政负担、公共资源，会否变相对业主作「不合理补贴」。

他认为，若围标问题单纯涉及「恶势力」，尚且较简单，透过各部门严厉执法就可解决，但现实是当政府不断加大管控，行业生态可能会「锁得越死」，能参与市场的公司会越来越少；当物业管理行政效率降低，维修成本还是会上升。

黎栋国倡设立完整监管制度

建测规园界议员谢伟铨表示，要政府完全接手物业管理和维修事宜，现实上不可行，认为有一些更根本的问题未处理，例如工程安全和物业管理文化。

议员黎栋国则指，一般业主欠专业知识，法团工作「好难揾人做」，法团工程招标时都需要顾问公司协助。他认为由政府完全「落水」处理招标工作并不可行，最重要是设立完整监管制度，工程招标和施工过程层层监督，有规有矩，若出现不法行为，哪个环节出问题一目了然，相信独立委员会会作详细检讨。

聂风