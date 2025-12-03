特区政府强调黎智英所获待遇一视同仁 谴责部分媒体颠倒是非、公然抹黑

特区政府今日（3日）对于包括法国新闻社在内的一些媒体，就黎智英所涉及的《香港国安法》案件，及特区政府在其羁押期间提供的待遇及医疗服务，作出歪曲事实的报道，予以强烈谴责。有关报道企图抹黑香港特区，令公众误信黎智英的羁押和医疗服务安排恶劣，其旨在污蔑香港法治的卑劣用心昭然若揭，违背新闻工作者专业操守。

政府强调黎智英羁押安排与其他在囚人士一视同仁

特区政府发言人重申，惩教署及相关单位在处理黎智英的羁押安排时，跟其他在囚人士一视同仁，黎智英的代表律师亦早已澄清，清楚指出黎智英在狱中一直获得适切的治疗和待遇，有关媒体的不实报道完全没有任何事实基础。惩教署一直极为重视在囚人士的安全及健康。不论在囚人士的身分、年龄和国籍，署方一直致力为其提供安全、人道、合适和健康的羁管环境，包括提供良好的通风环境、合适和及时的医疗支援，以及宗教服务。同时，署方亦按法例要求为在囚人士提供有益健康的食物，而且与现行的国际健康指引相符。惩教署也设有一系列机制，例如透过独立访客（即太平绅士）定期巡视的安排，以确保在囚人士的权利获得保障。

谴责相关媒体颠倒是非、公然抹黑

特区政府发言人指，特区政府已多次强调，由于黎智英所涉及的法律程序尚在进行中，任何人均不应评论有关案件以图干预法院独立进行审判，否则可能构成妨碍司法公正。虽然如此，有关媒体仍继续颠倒是非、公然抹黑黎智英的羁押情况和医疗服务安排，企图向特区法院施压，必须严厉直斥其非，以正视听。

黎智英羁押期间获完备医疗服务

发言人又指，特区政府已多次强调，黎智英在羁押期间所获得的医疗服务是完备的。惩教署为在囚人士提供的医疗服务由衞生署及医院管理局提供，一般的情况会由进驻惩教院所的医护人员提供检查及治疗，而按个别在囚人士的需要，也会将个案转介到医院管理局辖下的专科部门跟进。专业的医护人员会为病人提供最适切的医疗服务，对在囚人士亦一视同仁。在今年8月的公开法庭聆讯中，代表黎智英的资深大律师已向法庭清楚表明，惩教院所为黎智英每日安排医疗检查，且对黎智英在惩教院所内获得的医疗服务没有任何投诉，法官表示惩教署值得称赞。另一方面，惩教署亦有安排专职教士按黎智英的意愿提供宗教服务。有关媒体对这些事实视而不见，继续重复谎言和作出卑劣操作，特区政府对此坚决反对。

此外，为某囚犯的利益或为维持秩序或纪律，惩教署署长根据《监狱规例》第68B条可作出有关囚犯不应与其他囚犯交往的安排（即所谓的「单独监禁」）。有关安排的其中一个目的是保障囚犯的人身安全和福祉。有关黎智英与其他囚犯中止交往的安排，一直是根据黎智英本人的意愿并由惩教署经考虑所有相关因素后依法安排的。



