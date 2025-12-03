Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025｜喀麦隆共和国司法部立法司司长：香港长期以来是解决国际争端场所  在调解领域处于领先位置

更新时间：19:10 2025-12-03 HKT
发布时间：19:10 2025-12-03 HKT

香港法律周今日( 3日 )的其他活动包括「海牙国际私法会议亚太区域办事处国际私法研讨会——跨国诉讼与认证：海牙公约下的创新实践」，以及每年一度的「调解之都」论坛和「2025年香港调解讲座」。喀麦隆共和国司法部立法司司长、国际调解院国际商事及投资调解规则专家组共同协调员Gaston Kenfack Douajni接受《星岛》访问时表示，随著国际调解院（IOMed）在香港设立总部，香港在调解领域处于领先位置。

香港在调解领域处于领先位置

Gaston Kenfack Douajni表示，调解是解决国际争端的重要和平工具，调解的规则灵活且现代化，能充分考虑各方意愿，决定程序并促成友好解决方案。他指，香港具备普通法制度优势及成熟的法律基础，随著国际调解院（IOMed）在香港设立总部，为国际争议提供友好、灵活、经济和高效的调解服务，香港在调解领域处于领先位置，「香港长期以来就是解决国际争端的场所，因此成为IOMed的总部所在地是很自然的事」。

亚洲基础设施投资银行(AIIB)总法律顾问倪博图表示，AIIB目前成员总数为111个，覆盖全球六大洲，专注于透过基础设施和互联互通推动全球发展，因此，本次法律周的主题与AIIB的使命高度契合——连结世界，连结亚洲。他指，香港一直是极为重要的桥梁，不仅连接东西方，更是中国内地与世界其他地区之间的重要纽带。作为一个成熟且高度发展的国际金融中心，香港多年来一直是AIIB的重要合作伙伴。他对AIIB即将在香港实体办事处感到非常兴奋，相信未来将有更多机会进行交流和合作。

海牙国际私法会议秘书长Christophe Bernasconi表示，在现今互联的世界里，无论是个人、家庭成员，还是企业经营者，都很容易产生跨境联系，从而引发国际法，尤其是国际私法的问题。因此，今届法律周的「法汇香港　联通世界」主题，正好反映当今世界的现况。他指，今次活动意义重大，将亚太地区乃至更广范围的参与者聚集在一起，展开全球性讨论，探讨互联世界的影响。

记者：蔡思宇
摄影：何健勇

相关新闻:

香港法律周2025｜法律科技展览举办 展示法律研究等领域尖端产品与服务

 

