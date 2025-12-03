宏福苑五级火︱驻港国安公署斥一小撮外部敌对势力借灾生事 妄图重现黑暴乱象 行径卑劣

驻港国家安全公署发言人今日（12月3日）发表谈话表示，香港大埔宏福苑火灾发生后，在中央有关部门和地方全力支持协助下，香港特区政府快速反应、专业处置、全力救灾，社会各界积极响应、广泛动员、众志成城，展现出前所未有的团结、前所未有的坚毅、前所未有的大爱，国际社会纷纷表示慰问和关心。然而，一小撮外部敌对势力却借灾生事、趁火作乱，打著所谓「为民请愿」旗号，复制「修例风波」手法，透过扶植、操纵其香港「代理人」，扰乱破坏救灾善后大局，妄图重现「黑暴」乱象，用心险恶、行径卑劣，人神共愤。

「境外敌对势力和反中乱港分子 火上浇油必食恶果」

发言人指出，公署正告境外敌对势力和反中乱港分子，以灾生乱，天理难容。灾难无情，人间有爱。在重大灾难面前，救死扶伤、和衷共济是人类社会最基本的道义。「一方有难，八方支援」，火灾发生以来，全国各族人民、澳门同胞、台湾同胞和海外侨胞纷纷捐款捐物，各种救援物资源源不断送往香港；香港市民有钱出钱、有力出力，竭尽所能为救灾工作提供支援，善行义举数不胜数，充分展现了血浓于水的深情。发言人又指，在民生罹难之时、在救灾关键之际，「外敌对势力和反中乱港分子冷血无情、泯灭人性」，为捞取「政治光环」消费灾情、煽动对立，在香港伤口上撒盐，是对人伦和社会道德底线的公然挑战，是对灾民的二次伤害，公理何在！

发言人表示，正告境外敌对势力和反中乱港分子，火上浇油，必食恶果。火灾发生后，行政长官李家超和特区政府即时启动最高应急机制和全政府动员机制，广大消防、警务、医务人员等不眠不休、一心一意救灾，参与救援的1名消防员殉职、12名消防员受伤，充分体现了向险而行、不怕牺牲的担当和勇毅，受到国际社会和各界的敬佩和赞誉。邻家失火，不救自危。「外敌对势力和反中乱港分子不仅不支持、不参与救灾救援，反而躲在暗处煽风点火、搬弄是非、颠倒黑白」，把脏水泼到特区政府和广大救援人员身上，恶意攻击救灾善后工作，故意制造各种障碍，是对特区政府和社会各界辛勤付出的抹杀，是对香港逆境自强「狮子山精神」的亵渎，良知何在！

「反中乱港者 虽远必诛」

发言人指出，正告境外敌对势力和反中乱港分子，法网恢恢，疏而不漏。反中乱港者，虽远必诛。随著香港国安法、《维护国家安全条例》等维护国家安全法律的深入实施，香港国家安全不设防的历史已一去不复返。现在还有人妄图挑动民众重拾「抗争记忆」, 制造乱港逆流，再掀「颜色革命」，是痴心妄想，绝不可能得逞。香港国安法例早已布下天罗地网，正张网以待。一切乱港言行都将记录在案、终生追究；一切乱港阴谋都将无所遁形、彻底破产，「我们绝不姑息、绝不手软」。只要触碰法网，无论是躲在国外还是藏身台湾，都一定会受到法律的严惩。法治利剑高悬，必将迎头痛击、斩断一切伸向香港的黑手！

发言人强调，中华民族伟大复兴势不可挡。有十四亿多中国人民做坚强后盾，任何企图挑动对立、破坏稳定的勾当，都如同螳臂挡车，逆历史大势而动，必然头破血流、走向失败。任何破坏行径，都动摇不了香港社会团结稳定的根基，都阻挡不了香港由治及兴的历史进程。