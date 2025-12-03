Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国家宪法日｜座谈会周四举行 主题为「宪法与中华民族伟大复兴」 设网上直播

政情
更新时间：15:30 2025-12-03 HKT
发布时间：15:30 2025-12-03 HKT

为使社会各界加深认识国家和香港特区的宪制基础，特区政府明日（4日）将联同中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室合办「国家宪法日」座谈会，并由励进教育中心担任支持机构。行政长官李家超及中联办副主任刘光源将致辞。

今年以「宪法与中华民族伟大复兴」为主题  设主题演讲及对谈环节 

2014年11月1日，第十二届全国人民代表大会常务委员会（全国人大常委会）决定将每年12月4日订为「国家宪法日」，通过多种形式开展《宪法》宣传教育活动，以增强社会的宪法意识，弘扬宪法精神，加强宪法实施，全面推进依法治国。

「国家宪法日」座谈会明日举行。资料图片
《宪法》序言明确将「实现中华民族伟大复兴」规定为国家根本任务。全面贯彻实施《宪法》，是全面推进依法治国、建设社会主义法治国家的首要任务和基础性工作，为社会主义现代化建设及实现中华民族伟大复兴奠定了坚实基础。

今年的座谈会将以「宪法与中华民族伟大复兴」为主题，并设主题演讲及对谈环节。主题演讲部分邀得全国人大常委会香港基本法委员会委员、中国人民大学法学院教授韩大元发表演讲，而对谈环节则由励进教育中心理事会理事范徐丽泰主持，并与全国港澳研究会顾问刘兆佳，以及全国政协港澳台侨委员会委员李大壮共同探讨《宪法》在中华民族伟大复兴进程上的重要作用，以及香港在「一国两制」下的独特角色。

座谈会将于明日上午11时至中午12时30分在香港会议展览中心举行，并同步在网上直播，届时市民可登入政府新闻处网页（webcast.info.gov.hk）、「政府新闻网」Facebook专页（www.facebook.com/govnews.hk
或政制及内地事务局Facebook专页（www.facebook.com/cmab.gov.hk）收看，而香港电台电视32台亦会进行直播。此外，座谈会足本版亦会上载至政制及内地事务局网站（www.cmab.gov.hk/tc/home/index.htm）。
 
　　

