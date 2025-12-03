立法会选举｜保险界论坛 陈沛良指保险在重大事故起经济减震器及社会稳定器作用

政府主办的「爱心凝聚」立法会选举论坛中午继续，第二场辩论是保险界，候选人包括现任选委界议员、本身是中国太平保险(香港)有限公司总经理的陈沛良，以及中国太平洋人寿保险（香港）有限公司联席行政总裁林溢东。论坛开始前，同样因应宏福苑火灾全场站立默哀一分钟。

陈沛良希望更聚焦服务保险业界

陈沛良先向宏福苑遇难者及殉职消防员致以哀悼，亦向灾民致以慰问，以及向消防及救护人员致以崇高的敬意。他指其任职的太平香港作为宏福苑财产险及相关保险的主要承保人，已启动应急机制，严格坚持能赔、快赔、应赔尽赔、合理预赔的原则，积极做好保险理赔及服务，尽最大努力协作受影响的居民渡过难关。

他又称，过去4年积极跟进各类的保险议题，反映业界意见及诉求，今次是回归本业，希望更好、更聚焦地服务业界，亦与业界一起推动香港保险业可持续发展，承诺当选后会助力业界把握时代机遇，提升增长动能，将人口老化转化为机遇；积极跟进提高私营医疗收费透明度的立法工作；推动业界把握低空经济、太空经济等新质生产力的发展机遇等。

林溢东将推动香港成全球财富管理再保险中心

林溢东同样向宏福苑居民致以深切慰问，亦感谢国家、特区政府及各界携手解决问题。他的理念是专业引领、振兴保险、地位提升，将大力拓展保险业的发展空间，推动香港成为全球财富管理再保险中心，吸引国际的资金，并以北亚为跳板，重夺亚洲保险中心地位；积极解决医疗成本的挑战，推动医疗费用公平化、透明化，定期检讨自愿医保，减少索赔滥用，推动北上医疗等。

陈沛良：业界将理赔工作前置有助对社会复原起正面作用

必答环节上，同样先问到面对大埔火灾，候选人所属业界在今次或类似事故重可发挥甚么积极作用，协助居民渡过难关。陈沛良表示，每当发生重大事故时业界都发挥很重要的作用，包括经济减震器及社会稳定器作用，以今次火灾为例当中涉及很多不同范畴的保险，即财产险、人寿险、工程险等，都是保险对社会的保障，业界已特事特办作全力支援，将理赔工作前置，主动联络受灾受保人等，强调理赔有助解决受灾群体的焦虑，令他们安心，对社会复原有正面作用。

林溢东：保险核心功能是风险分担及财务保障

林溢东表示，保险界在重大事故当中，于维持社会及经济稳定上起了很关键的作用，首先保险核心功能是风险分担及财务保障，透过保险机制令市民及企业在面对巨额损失时，可获得及时的资金支持，避免在重大事故受困，今次火灾中紧急理赔及快速支援是非常重要，且业界可有效地向市民传达更多不同资讯，让市民明白理赔的情况。

至于同样问到候选人会如何配合行政长官，在周二出席行会前所作出的指示，包括针对施工安全、日常维护、日常利益、工程招标、消防系统的监督，避免同类悲剧发生，做好灾后重建的工作。

当选后推动长远改革加快灾后重建

林溢东表示，若有幸当选会全力配合政府落实后续工作，并推动长远改革，加快灾后重建，包括全力支持政府成立跨部门工作小组，并要订清晰的时间表，确保改革不会受到拖延；跨部门审视全部制度；倡议将消防检查结果纳入保险核保要求，确保业主会投资提升楼宇安全；帮助市民重拾信心，推动快速理赔，减低心理及财务压力等。

促请政府就现有监管制度作全面检视

陈沛良支持政府成立由法官主持的独立委员会，希望委员会可以尽快找出事实真相、修补制度的漏洞、给予市民一个交代。对于现有的监管制度，他指要研究是否符合实际情况，对条文是否有与时并进感到存疑，故当选后会促请政府就现有监管制度作全面的检视，以及系统性的排查，保证各项监管制度有效执行。

记者：郭咏欣

摄影：汪旭峰

