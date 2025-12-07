立法会选举．持续更新｜投票率迫近3成 至晚上11时30分结束投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印

第八届立法会选举今日（12月7日）举行，根据选举安排，投票时间共16小时，由早上7时30分开始，至晚上11时30分结束。今次立法会选举共有615个一般投票站，主要设于学校、地区及政府设施场地，开放予选民投票。本届选举共有161名候选人竞逐90个议席，当中10个地方选区共有51人竞逐20个议席；功能界别共有60人竞逐30个议席；占40席的选委界，共50人报名，比上届少一人。《星岛头条》将持续更新立法会选举投票日情况。

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

截至下午4时 接获245宗选举投诉

【20:50】截至晚上8时半，地区直选投票率已达29.06%，累计1,200,490人投票，逼近上届最终投票率30.2%。选委界投票率达98.77%，1,448人已投票。

【19:50】截至晚上7时半，地区直选累计1,134,652人投票，投票率27.46%。选委界只余下20人未投票，投票率达98.64%。

【18:55】截至傍晚6时半，地区直选有1,063,755人投票，投票率升至25.75%，10个选区中仅大埔火灾所在的新界东北少于25%，为24.48%。选委界1,466名选民中，已经有1,438人投票，投票率达98.09%。

【18:00】选管会主席陆启康见记者，指巡视了投票站，各项安排大致畅顺，对此表示满意。截至下午4时半，地方选区投票人数为897,152，投票率为21.72%。地方选区投票人数最多是新界西南，第二是新界西北，第三为港岛东；功能界别投票人数为52,086，投票率27.14%，投票人数最多的界别为商界（第三）、科技创新界，两者投票率达100%，排名第三的为全国人大、全国政协及有关全国性团体代表界。

截至下午4点，共接获245宗与选举有关的投诉，包括在私人或政府物业拉票有57宗、涉及选举广告36宗。

【17:48】截至下午5时半，直选投票率升至23.76%，累计有981,777人投票。

【17:00】截至下午4时半，直选投票率上升至21.72%，累计有897,152人投票。

【16:50】廉政公署发手令通缉一名男子，涉嫌于社交平台留言，公开煽惑他人不投票，企图破坏选举，触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》（《选举条例》）第27A条。被通缉人士名为王浩天，24岁，面对一项控罪，违反《选举条例》第27A（1）（a）条。控罪指他涉嫌于12月6日藉公开活动，即在一个社交平台留言，煽惑他人在立法会选举不投票。

大埔所属新界东北 投票率低于平均

【15:55】截至下午3时半，直选投票率为19.57%，累计808,490人投票。

【15:12】截至下午2时半，直选投票率为17.40%，累计719,000人投票。分区方面，受大埔火灾影响的新界东北投票率为16.66%，十区之中最低。

相关新闻：

立法会选举︱名人投票一览 蔡加赞吁选民珍惜宝贵一票 甄子丹、汪明荃、唐英年等投票

立法会选举｜机场设临近边境票站 市民大赞方便 陆启康冀灾民积极走出来 为香港复常「行一步」

李家超早上投票 重申公平公正彻查大埔火灾

【11:18】陆启康指，截至早上10时半，共收到47宗与选举相关投诉。他又提到，今日对于票站工作人员的态度非常欣赏，很深感受，认为这就是香港在大型灾害后，社会要走出伤痛所需要的精神，因此呼吁受大埔火灾影响的市民，也一起踊跃投票。

【11:10】选管会主席陆启康指，视察票站后可见运作畅顺，艰难时刻选民更应投票。他又提醒地区直选选民，今届采取的是双议席单票制，最高票的两位候选人会当选，选民「千祈唔好盖两个印」。

【10:30】律政司司长林定国表示，早上已跟太太作出了选择，整个过程非常畅顺和快捷。他呼吁市民珍惜手中一票，作出自己的选择。

【09:20】财政司司长陈茂波亦到黄竹坑体育馆票站投票，指政府灾后重建工作及制度改革，需要立法会以及全港市民的支持，期望大家踊跃投票。

【08:58】政务司司长陈国基亦到沙田的票站投票。他认为火灾后改革需要立法会监督，呼吁选民尽早投票。

【08:50】李家超提到，今日投票是重要的，所以希望所有选民都参与，政府在选举前及今日都大力推动选民投票，这一票很重要，对于守护灾民很有用，有利整体社会发展，越多人参与就越好。

他又指，非常重视查出真相追究责任，正物色主持的法官，会与其商讨如何查出真相，以及推动制度改革。他认为委员会揭示出的问题会是政府改革部分。他形容自己是「心急人」，会尽快与法官讨论此事。

他重申，程序中会做到公平公正，找到事实真相时，不会等所有结果出炉，会逐步跟进，以最快时间，令市民生活更安心。

【08:34】特首李家超上午8时许，到高主教书院的票站投票，其妻子林丽婵亦到场。李家超表示，投票过程顺畅，人员态度十分投入，解释得很清楚。他指今次政府推出多项措施方便市民投票，包括延长投票时间、设立专属票站等。李家超又指，对于大埔宏福苑火灾感到悲痛，会查个水落石出，推动制度改革，所以立法会首次会议，政府会提出首个议案讨论支援灾民及善后重建。

相关新闻：

立法会选举投票「加时」：早上7:30至晚上11:30 设公务员、少数族裔专属票站 增两边境票站

立法会选举2025懒人包｜提名期/投票安排/选区分界/议席产生办法一文睇

立法会选举︱选举论坛明恢复 政府：选举缤纷日、嘉年华全取消 康文署部分设施续免费

▼地区直选、功能界别、选委界参选名单▼

相关新闻：

立法会选举2025︱新界西南直选论坛打响头炮 陈芷菁主持 辩论环节无人互相质询

立法会选举2025︱新界东北直选论坛 陈克勤辩论环节先发问 讨论生态旅游

立法会选举2025︱新界北选举论坛 候选人介绍政纲 谈及北都及区内发展

立法会选举2025︱新界西北选举论坛 候选人就鼓励生育献计 辩论屯公塞车点解决

立法会选举｜九龙东论坛 辩论环节「升温」邓家彪梁思韵就CBD发展驳火

立法会选举2025｜九龙西选举论坛 候选人倡办特色商圈 让游客「打卡」兼「碌卡」

立法会选举｜九龙中论坛辩重建旧区 杨诺轩支持称非「越快越好」 杨永杰反驳：不了解居民生活痛苦

立法会选举︱新界东南论坛 张美雄问西贡岛屿数目 陈志豪：上网揾到问我做咩？

立法会选举｜港岛西论坛 杨哲安讽大党议员「未跑就嗌苦」 陈学锋嘲杨夜蒲经验丰

立法会选举｜港岛东论坛李清霞不适离场 候选人辩论大球场改用途 有倡升级为港岛体育园

立法会选举︱50名选委界候选人齐集论坛 管浩鸣自言搞社福胜一筹 范骏华倡完善国民教育

立法会选举︱会计界论坛火花四溅 「三无」吴锦华揶揄黄俊硕拥外国护照

立法会选举︱医疗衞生界论坛气氛平和 林哲玄梁礼贤共同关注跨境医疗广告问题

立法会选举︱工程界论坛 霍伟栋、卜国明同倡加快北都发展 以基建刺激经济

立法会选举︱建测规园界论坛 刘文君指不忍心行业拖垮香港遂参选 林家辉冀助业界团结

立法会选举｜劳工界论坛谈及爱国教育、海洋经济 候选人回应最低工资、AI影响等业界议题

立法会选举｜社福界论坛 候选人倡改革创新 加强照顾者社区支援网

立法会选举地产界论坛 赵式浩标榜「无包袱」毋须避席 应对软对抗？黄浩明：增考察团

立法会选举｜旅游界论坛 江旻憓：「追落后」心态弥补经验缺乏 马轶超冀拣旅游业人士

立法会选举｜商界（一）论坛谈及体育产业升级、吸引高端人才 李家聪：损失Taylor Swift但赢了Coldplay

立法会选举｜商界（二）论坛 姚祖辉 : 推港成国际商事争议「和事佬」王绍基 : 设大湾区商事争议处理平台

立法会选举｜商界（三）论提高大湾区交通融合 严刚倡高铁地铁化 张琪腾促增无感通关

立法会选举｜工业界（一）经民联内斗 论提升国际航空枢纽优势 许文俊吁建港深西部铁路 黄永威冀借鉴樟宜机场

立法会选举｜工业界（二）论坛聚焦新兴产业 王伟梁倡成国际电竞枢纽 吴永嘉析跨境电商机遇

工业界（二）候选人关注大湾区前景 金融界冀加强前海合作

立法会选举｜体演文出界论坛 谈发展优质民主 候选人：民主不是搭小巴

立法会选举︱金融服务界论坛 李惟宏倡推动监管友善 连少冬提中资优势

立法会选举︱纺织及制衣界论坛 陈祖恒萧劲桦认同发展高科技不应忽视传统制造业

进出口界纺衣界论坛 谈把握湾区机遇

立法会选举︱批发及零售界论坛 车位不足点解决？谢邱安仪：偏僻街道设更多车位 邵家辉：引进智能泊车系统

立法会选举︱科技创新界论坛 麦骞誉 : 需研将技术落地转为成果 邱达根 : 须聚焦发展北都

立法会选举｜论坛易名「爱心凝聚」 开始前先默哀一分钟 取消助选团打气环节