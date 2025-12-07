立法会选举．投票率︱地区直选总投票率31.90% 投票人数131万 比上届少约3万人

【投票率/立法会选举】2025年立法会换届选举12月7日举行，今次投票时间延长，分别提早1小时由早上7时30分开始，并延迟1小时至晚上11时30分结束，共16小时投票时间。地区直选最终投票率为31.90%，比上届的30.2%为高；投票人数方面，今次约131.7万人投票，比上届少约3.2万人。

【23:00】截至晚上10时半，地区直选投票率31.43%，累计1,298,261人投票。选委界投票率99.32%，只余10人未投票。

【22:25】截至晚上9时半，地区直选投票率达30.43%，累计1,257,039人投票，超越上届总投票率30.2%。选委界投票率达99.11%，1,453人已投票。投票时间还余2小时，至晚上11时30分。

【20:50】截至晚上8时半，地区直选投票率已达29.06%，累计1,200,490人投票，逼近上届最终投票率30.2%。选委界投票率达98.77%，1,448人已投票。

【19:50】截至晚上7时半，地区直选累计1,134,652人投票，投票率27.46%。选委界只余下20人未投票，投票率达98.64%。

【18:55】截至傍晚6时半，地区直选有1,063,755人投票，投票率升至25.75%，10个选区中仅大埔火灾所在的新界东北少于25%，为24.48%。选委界1,466名选民中，已经有1,438人投票，投票率达98.09%。

【17:48】截至下午5时半，直选投票率升至23.76%，累计有981,777人投票。

大埔火灾所属新界东北 投票率一直低于全港平均

【17:00】截至下午4时半，直选投票率上升至21.72%，累计有897,152人投票。地方选区投票人数最多新界西南，第二新界西北，第三为港岛东；功能界别投票人数为52,086，投票率27.14%。功能界别投票人数最多为商界（第三），以及科技创新界，两者投票率均达100%，排名第三的为全国人大、全国政协及有关全国性团体代表界。

【15:55】截至下午3时半，直选投票率为19.57%，累计808,490人投票。

【15:12】截至下午2时半，直选投票率为17.40%，累计719,000人投票。分区方面，受大埔火灾影响的新界东北投票率为16.66%，十区之中最低。

选委界投票率已达91.34%。

【13:45】截至下午1时半，直选投票率为15.18%，累计共627,139人投票。分区之中，新界西南暂时投票率最高，有15.88%。九龙西最低，仅14.53%。受大埔火灾直接影响的新界东北，投票率为14.55%，属第二低。

【12:45】截至中午12时半，直选投票率为12.99%，共536,527人投票。

翻查资料，2021年立法会地区直选，截至12时半投票率为12.08%、共540,336人投票。换言之今届选举在相应时段中，投票率比上届稍高，投票人数则相若。不过须留意的是，今届选举是在上午7时半开始投票，比上届早一小时。

【12:00】截至上午11时半，地区直选投票率为10.33%，累计426,900人投票。

【11:00】截至早上10时半，地区直选投票率为7.26%，累计299,950人投票。

【10:00】截至上午9时半，地区直选投票率为4.18%，累计172,537人投票。

【08:55】截至早上8时半，地区直选投票率为1.65%，共67,991人投票。功能界别投票率为2.31%；选委界投票率为15.48%。

