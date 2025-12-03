立法会选举｜论坛易名「爱心凝聚」 开始前先默哀一分钟 取消助选团打气环节

政府主办的立法会选举论坛今日（3日）起复办，而活动名称更由「爱国者同心治港」论坛，改为「爱心凝聚」论坛，开始时又因应宏福苑火灾全场站立默哀一分钟，亦取消助选团的打气环节。首场辩论是全国人大、全国政协及有关全国性团体代表界，候选人包括现任议员、民建联陈勇，以及全国青联委员、明汇智库总监黎达成。

黎达成：希望社会继续支持青年 为香港带来改变及希望

黎达成表示，过去数天香港正经历痛苦时刻，首先感谢中央的关怀及支援，以及消防员的付出，这段时间亦有与青年到大埔支援，亲身与灾民沟通，看到很多青年四处奔波送上物资等，感受到他们的付出及无私奉献，希望社会各界继续支持青年，可为香港带来改变及希望。他指自己是带动青年的想法来参选，可以自己不同经验贡献议会。

陈勇：要针对建筑物条例跟进及改革 及安置好灾民

陈勇表示，相信大家心情悲痛，对遇难者特别是殉职消防员作出哀悼，向灾民致以慰问，虽然大火无情，候选人即时停止选举工程，社会各界亦到现场作出支援，中央对香港的支持等，让灾民感受到人间有爱。他指接下来议会最重要是针对建筑物条例等，无论任何人当选，都要做好跟进及改革，并要安置好灾民。

可动员义工进入灾区支援

必答环节上，首先问到面对大埔火灾，所属业界在今次或类似事故重，可发挥任何作用，协助居民渡过难关。黎达成表示，全国性团体都积极参与社区救援工作，有钱出钱、有力出力，且拥有广泛的网络及动员能力，可动员义工进入灾区去支援，又称可将内地学习到的防灾知识带到香港等。

陈勇称外界称业界为「国家队」，在事情发生时，很多时人未到、捐款已经到，民建联在当区的关爱队即时到现场慰问灾民等。他认为接下来最重要是如何做好安置，届时需要业内不同的专业人士，配合政府政策，为居民做好安置等善后工作。

第二，再问到候选人会如何配合行政长官，在周二出席行会前所作出的指示，包括针对施工安全、日常维护、日常利益、工程招标、消防系统的监督，避免同类悲剧发生，做好灾后重建的工作。

冀日后行政立法更好合作加快完善法律

陈勇支持特首成立由法官主持的独立委员会，表明要追究所有违法者，将来更要完善相关的法例，强调最重要是市民的安全，但都要慎防有反中乱港份子想乱中搞事。他重申立法会是行政长官及特区政府的合作伙伴，除了完善法例外，亦要帮政府排查可能出现问题的楼宇，希望之后行政立法有更好合作，加快法律的完善。

要从根本去改革提升香港安全水平

黎达成提出3方面做法，包括全面检视法例及制度，是否有漏洞、跟进独立委员会的进度，推动法例修订，提升执法力；提倡引入科技提升抗灾能力，例如智慧消防系统；成立灾后重建委员会，监督防灾基金的应用。他强调今次不是一次火灾简单，是制度上的警剔，要从根本去改革，提升香港的安全水平。

