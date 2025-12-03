大棋盘︱灾后如期选举 候选人力推反围标 民建联遭狙击：疑有友党「借势」抢票

大埔宏福苑世纪大火，特首李家超昨宣布成立「独立委员会」审视事件，又提出8大调查方向，包括工程环节有否不当相连利益、角色冲突、合谋串联的系统问题，强调要「打破利益藩篱」，认真改革。大维修围标问题遭诟病已久，多年来已形成一条成熟产业链，小业主往往只能「肉随砧板上」，今次政府明言要一查到底，撼动这座利益山头，对保障小市民的荷包和安全实属好事。

宏福苑五级火︱建制大党开会更新政纲 增加打击围标内容

过去一星期，社会弥漫哀伤气氛，但政府最终决定12月7日立法会选举如期举行。各路候选人已恢复选举宣传，惟在灾难阴霾下，整场选举基调已改变，候选人纷纷调整宣传策略，其中「反围标」顿成重点议题。据闻有建制大党近日已开会，讨论更新政纲内容，增加打击围标、工程管理等主张；即使未必正式写入政纲，也要事先做好研究，多向市民解释。

新一届议员须全力跟进围标问题

例如在直选「激战区」港岛东，工联会吴秋北昨发帖，承诺改革楼宇安全管理，并即时跟进全港棚架工程巡查、彻底改革大维修工程规管制度和招标程序等；自由党阮建中亦表明，支持全面检讨现有维修工程等相关制度和法例；新民党郭浩景转载该党声明，必须尽快查找祸害成因，提出建议，进行系统性改革。不过卷入风波的民建联，同区两名候选人植洁铃、李清霞暂未见有类似主张。

有候选人表示，火灾引起全社会关注，无论是否有建筑工程或物业管理专业知识，都要由头学起，于新一届议会推动改革，回应社会期望。有直选候选人则指，未必会印制新宣传单张，一来时间紧逼，二来「大家都无心情接」，主要集中在社交媒体及落区宣传。

今次大埔火灾夺去过百条宝贵生命，社会悲愤交集，其中民建联和黄碧娇齐被网民狙击。民建联昨日一度发采访通知，回应政府决定如期选举，但事隔两小时取消。知情者透露，党内元老原希望透过记者会统一口径，但发出采通后领导层再三衡量，认为现时风头火势，传媒焦点必定落在黄碧娇身上，难以传递讯息，只能煞停并改发书面声明。

民建联临时煞停记招 选情势遭「趁火打劫」

有民记中人指，上届法团在工程招标过程中有使用市建局「招标妥」，做足程序，认为不应未审先判，又质疑近日有人「带风向」攻击民建联。不过有地区人士认为，工程公司、法团、地区人士这个「铁三角」，关系向来千丝万缕，而工程界与部分法团品流复杂，可能涉及有势力人士操控，因此区议员大多自觉保持距离避嫌。

有建制中人表示，谁是谁非应由警方及廉署联合小组查根究底，以及由「独立委员会」审视工程围标、利益关系等制度性问题，现阶段不宜跟车太贴。

不过选举当前，事件无疑民建联选情有影响，民记昨日声明形容有人「有组织打击选情」，现时选情严峻全面告急。有党内核心成员指，网上有人借火灾呼吁「投走民建联」，部分留言者经查证后，发现实为建制派支持者，更声言不排除是友党人士所为：「原本支持反对派𠮶班，好难动员佢哋投，反而借势向『自己人』抢票，真系会有效。」

面对火灾惨剧，立选投票率已变得不那么重要，更关键的是新一届立法会议员能否与政府一道，敢于冲破既得利益势力，推动系统性改革，做到「告别围标」。

聂风