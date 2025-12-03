Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱选管会开危机管理委员会会议 听取火灾后票站调整安排

政情
更新时间：00:32 2025-12-03
发布时间：00:32 2025-12-03

选举管理委员会（选管会）主席陆启康2日傍晚主持危机管理委员会会议，为将于星期日举行的2025年立法会换届选举中可能出现的各种情况作准备，确保投票日过程畅顺。

会议上，选管会听取各有关政府部门，包括数字政策办公室和香港警务处就不同情况如网络安全及保安风险的评估；投票日的相关部署，例如受大埔火灾影响而调整投票站和调配相关人手以确保选举有序进行；以及处理特别事故的应变措施。

选举事务处、民政及青年事务局、保安局、民政事务总署、政府新闻处、律政司、机电工程署、香港天文台和运输署亦在席间简报了关于选举的筹备及协调工作。

陆启康指出，危机管理委员会将会协助选管会在投票日密切监察选举的进行，并处理因不同事故而令选举受影响的情况。昨日的会议有助选管会为选举作出更好的准备及应变方案，他对所有参与筹备和安排选举的政策局及部门所作的努力，表达谢意。他表示，一如既往，选管会会确保选举按有关选举法例和指引在公开、诚实和公平的情况下进行。

危机管理委员会是公共选举的一个应变机制，就恶劣天气、危害公众健康或安全等可能影响选举进行的事宜向选管会提供意见。危机管理委员会主席由选管会主席出任，成员包括选管会成员、政制及内地事务局局长（或其代表）及其他相关政策局／部门的代表。

