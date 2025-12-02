Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱陈茂波赴医院探伤者 晤救灾消防员表达敬意

大埔宏福苑于11月26日发生五级大火，善后工作正全速推进，不同部门正各司其职，协助灾民重投新生活。财政司司长陈茂波今日（2日）在社交平台表示，整个社会都心系死伤者和灾民，对全面调查找出事件成因，以及进行全面改革以避免惨剧再发生，更有着清晰而一致的要求，「这也是政府明确会走的方向」。

陈茂波与遇难工人家属会面

陈茂波提到，今天到沙田威院慰问火灾伤者，了解他们的康复情况和需要，他们也留意到政府的迅速行动，并希望透过改革避免事件重演。陈茂波感谢医护团队对伤者在身体和心理方面的悉心照料。他亦与火灾中不幸遇难的维修工人的家属会面，了解他们的家庭情况，务求后续的跟进工作能以人性化及具弹性的方式处理，协助他们度过困难。

陈茂波表示，无情的大灾中，消防员、警队、医护以至整个政府团队都团结一心，救急扶危、挽救生命，特别是在危险的火场里，奋不顾身、全力抢救受困市民的消防员。他亦到访小沥源消防局，向参与当日救灾工作的消防员表达由衷的感激和谢意，并指特区政府必定全力照顾好英勇殉职消防员何伟豪的家属，为他们提供支持。

