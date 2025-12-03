Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访．九龙中｜3候选人倡重推租置 杨永杰：改为全幢公屋出售 李超宇质疑减慢公屋流转

政情
【立法会选举/九龙中/租置】政府多年前曾推出「租者置其屋」计划，公屋租户可购买其自住公屋单位，成为上流阶梯，惟业权管理混乱被诟病。 不少候选人要求政府重推租置，建议以九龙中作为试点，但亦有候选人担心减慢公屋流转。

李慧琼建议九龙中作试点 杨诺轩盼重推「维系亲情」

在九龙中选区争取连任的李慧琼和杨永杰，以及另一候选人杨诺轩均支持重推租置。李慧琼建议九龙中作为试点，现阶段先就方案咨询各界，逐步检视成效并完善推行安排。杨永杰指，未来10年公屋供应量远超目标数目，建议推出「租置2.0」，由过去混合式业权，改为全幢公屋出售，相信可解决过去的管理问题。

杨诺轩认为，市民如无法在区内置业，或要搬迁至其他区，期望能透过出售公屋让市民留在原区生活，以「维系亲情」。

李超宇对重推租置计有保留

不过，经民联李超宇对重推租置计划有保留，指公屋原意是尽可能解决市民居住需要，需有一定流转，如重推计划，或令可流转的公屋数量减少，间接影响日后轮候公屋人士上楼的时间。

另外，对于应否设煞停机制停止输入外劳，杨永杰认为一旦整体失业率达4%或以上，应煞停输劳计划，视乎情况再恢复，以保障本地劳工就业。李慧琼强调本地工人就业优先，认为可按行业工种就业、失业数据，动态调整工种外劳配额，对于持续录得高失业率行业，必要时可实施零配额安排。

杨诺轩对利用失业率作煞停机制有保留，担心数据被个别有心企业操纵，未能贴近真实情况。李超宇称，煞停机制不是目前应思考的方案，重点应为打击滥用输入外劳。

另外两名九龙中候选人丘燿诚、谭莉仪均婉拒受访。

记者：林彦汛

