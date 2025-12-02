立法会选举︱选举论坛明恢复 政府：选举缤纷日、嘉年华全取消 康文署部分设施续免费
更新时间：17:34 2025-12-02 HKT
行政长官李家超今早（2日）宣布12月7日立法会选举如期举行。政务司司长陈国基联同政制及内地事务局局长曾国衞，今午就立法会换届选举的安排会见传媒。陈国基表示，立法会换届选举投票如期在12月7日举行，选举论坛将恢复8场功能界别论坛，明后日连续举行，每天4场，内容会加入火灾相关问题；12月6日不会举办选举缤纷日，西九文化区的「同心投票创未来大汇演」、多区嘉年华亦会取消，而康文署部分措施则继续免费。
曾国衞又指，3个受火灾影响的票站将在区内其他地方重新安排。
