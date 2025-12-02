立法会选举｜梁君彦：支援灾民与选举如期不冲突 陈健波：新立法会可尽快审核政府救灾财务建议

大埔宏福苑五级火后，立法会选举是否如期引起关注，特首李家超今日（12月2日）宣布12月7日立法会选举如期举行。立法会主席梁君彦在社交媒体发文表示支持此决定，认同行政长官所说，选举如期举行符合宪制秩序及法治精神，有助新一届议员尽早顺利履职，与政府一同妥善推进援助灾民及重建复原等工作。行会成员、立法会议员陈健波亦表示，两届立法会衔接期间不能有真空期，因此有需要按照《基本法》和《立法会条例》按原定时间选举。

梁君彦：选出贤能之士 对善后支援工作重要

梁君彦指，大埔宏福苑火灾后有海量灾后工作需要处理，包括法律制定、政策检讨及拨款等，均需立法会高质高效审议。他强调，支援受灾居民与选举如期举行并不冲突，选民选出有能力、有抱负的贤能之士加入议会，对善后支援工作至关重要。他表示，对特区政府有信心，相信特区政府有能力、有魄力，亦有条件办好救灾和选举两件大事。

梁君彦指，特首已宣布将成立独立委员会，审视宏福苑火灾起火及迅速蔓延的原因和相关问题，以防止同类悲剧重演。他深信，新一届立法会将会全力配合政府的检讨工作，并将其视为重中之重。

立法会内务委员会副主席陈健波表示，特区政府有宪制责任组织选举，产生立法会议员，两届立法会衔接期间不能有真空期。他指政府救灾需要财政资源，尽快选出新一届议员，令立法会可以立即审核和批准政府救灾财务建议，令灾民可以得到急需的援助。

他提到，政府在调查和处理今次灾情过程中，揭露不少违法和犯罪行为，除需要将犯罪者绳之于法之外，需要尽快修改法例去堵塞漏洞，新一届立法会负责审批政府提交的法例，责任重大。他相信在中央关心、内地大力支援和香港社会守望相助，万众一心，出钱出力，加上政府妥善做好各项善后工作，相信特区政府既能办好选举，选出有能力的立法会议员，同时继续做好救灾和善后和支援工作。

