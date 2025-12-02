宏福苑火灾｜政府设「独立委员会」审视 汤家骅：法官主持具公信力 林健锋：较独立调查灵活高效

大埔宏福苑五级火死亡人数增至最少151人，彻底调查、追究责任已是社会共识，特首李家超今日（12月2日）宣布就事故成立「独立委员会」检视，由法官主持，并承诺调查报告会全面公开。「独立委员会」与过往遇上重大事故而成立的独立调查委员会有所不同，前者没有法定的传召和取证权力。

汤家骅：法官主持委员会具公信力

行政会议成员、资深大律师汤家骅向《星岛头条》表示，「独立委员会」与独立调查委员会的最大分别在于传召、搜证及指定调查人员的权力，他曾参与1998年香港国际机场启用混乱事件的独立调查委员会，当时参与的律师逾百人，但最后得出结果与立法会专责委员会所调查有出入。他引述李家超指，委员会将审视各环节监管人员的角色和责任承担问题，包括政府部门和获授权的专业人士，相信若报告指出个别部门有错漏，特首定会处理，又指由法官主持独立委员会，其公信力足以让被调查人士配合调查。

他认为，成立「独立委员会」较独立调查可取，因较少法律程序制肘，处理问题时更具弹性，效率亦较独立调查为高。他提到，现时政府已就火灾展开多项调查，包括廉署与警方联合调查大维修工程是否涉贪污、消防处牵头的跨部门专组调查起火原因，以及政务司司长陈国基带领的「调查及规管工作组」。汤家骅强调，不应干预司法程序，亦不应与现有调查重叠，以免影响司法公义、法治精神及相关权益。

另外，2018年政府曾就大埔公路专营巴士致命意外成立独立检讨委员会， 虽然无法定传召权力，但仍收到绝大部分应邀提供协助的团体、人士等提供意见。汤家骅认为，观乎现时社会反应、市民情绪，相信团体及人士会较2018年更愿意提供协助。

林健锋：「独立委员会」运作更灵活 助推动改革

行政会议成员、立法会议员林健锋表示，「独立委员会」由法官主持具公信力，委员会亦会审视多方面问题，包括事故起因、火势迅速蔓延原因；工程各环节有否涉及不当相连利益、合谋、招标等，认为委员会审视的问题全面，政府亦会向「独立委员会」提供所需资料，相信会高效运作。

林健锋表示，刑事调查正如火如荼进行，独立委员会目前最重要是找出问题成因，然后尽快处理，「要改革嘅改革，要修例嘅就修例，令事故唔会再发生，先至系最重要」，亦是对受今次事故影响人士及同全港市民最好的交代。他又指，政府今次快速成立独立委员会，有助避免争拗，而且过往独立调查委员会有既定守则及程序，反而「独立委员会」运作可以更灵活，「唔使等完晒成份报告，先同公众交代。」

至于「独立委员会」组成，林健锋强调要秉持公平公正、专业同具代表性的原则，除由法官主持，其余可邀请专业人士，例如消防界、工程界、建筑界别等，亦可包括具公信力社会人士，以确保「独立委员会」具有代表性、专业性，做好工作。

刘兆佳：独立调查委员会法律程序繁复

全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，成立独立委员会能尽快向市民作出交待，比起成立独立调查委员会需经繁复法律程序，效率会更高。他说，成立独立委员会可尽快改革相关制度和政策，令市民放心，但同时间政府和民间机构积极配合调查和检视都非常重要。

李家超：研究协助委员会高效运作 提供更多资料

李家超今日宣布成立由法官主持的独立委员会，审视相关问题，强调要对事件调查到底，打破利益藩篱。委员会审视8大问题，包括楼宇维修工程的施工安全要求、标准、监督和日常维护制度是否健全；工程各环节有否存在不当的相连关联、角色冲突或合谋串通等系统问题；针对楼宇维修工程现行安全标准的用料清单是否全面，有关的验证和检测制度是否有效等。

他又指，会研究协助委员会高效运作，包括政府如何提供更多委员会所须资料及按其要求执行某些工作，以提供更多支持，协助其尽早完成工作，向他提交建议和报告，助力政府深化改革。

2018大埔车祸 政府设「独立检讨委员会」 约9个月完成报告

《星岛》专栏「大棋盘」今日报道，政府会成立一个委员会全面检视事件，包括调查火灾成因及提出改善制度建议，委员会性质与调查2018年大埔九巴车祸的「独立检讨委员会」相似，成员人数、职权范围仍有待商讨，但必须确保高效、有独立性并具权威，将向特首提交报告。

翻查资料，2018年大埔公路严重车祸惨剧造成19人死亡，时任特首林郑月娥事发后委任时任高等法院上诉庭副庭长伦明高成立「独立检讨委员会」，而非独立调查委员会，委员会除调查事故发生原因，亦一并研究专营巴士服务及安全问题，而意外成因及所涉人士的法律责任等事宜，则交由警方调查，不属委员会的职权范围，避免架床叠屋。委员会最后不到10个月完成报告，提出45项安全改善建议，推动专营巴士业界的安全标准升级。

