大埔宏福苑五级火｜3人涉煽动被捕 李家超强硬回应：不容忍违法行为 批有人胆敢借悲剧破坏社会承诺

大埔宏福苑五级火死亡人数最少151人，彻底调查、追究责任目前已是社会共识，政府昨（12月1日）进一步交代调查进展，怀疑有人为节省成本，将不符阻燃标准的棚网混入大厦外墙棚网中，以图通过测试，至今拘捕14人。不过同时间，亦有人因为涉「煽动」罪行被捕。行政长官李家超今日（12月2日）在行会前会见传媒时，以强硬英语措辞回应外媒提问，强调不容忍违法行为，如有人胆敢破坏社会承诺，将会竭尽全力确保正义得以伸张，认为面对灾难，社会应团结起来，为共同目标努力。

李家超：犯罪者必须受到法律制裁

有外媒向李家超确认是否有三人因煽动罪被捕，包括一名学生、一名前区议员和一名志工，并询问他们所做的煽动事件。李家超强硬表示，犯罪者必须受到法律制裁，执法机构有义务对违法行为采取行动，无论性质如何、涉事者身份或背景如何。他强调，绝不容忍任何犯罪行为，特别是利用目前悲剧进行的犯罪活动。

他续指，香港各界正团结一致，协助受灾民众重建生活，勇敢面对未来，表明：「任何人胆敢破坏这些努力、破坏社会这项承诺，我们将尽力确保正义得以伸张。」（Anybody who dares to sabotage this attempt, this commitment of society, we will do anything we can to ensure that justice will be done.）

至于被问到特首本人是否也须问责，李家超回应指，今次大火是一场悲剧，因此需要改革，又承认今次悲剧揭示各个环节问题，必须认真行动堵塞所有漏洞，追究相关责任人，解决所有瓶颈问题，并改革整个楼宇翻新系统，确保同类事件不再发生。

须确保既得利益者不会利用缺陷造成悲剧

李家超表示，政府将尽全力阻止悲剧发生，并采取行动消除多年来可能累积的系统性缺陷，加强及改革系统，确保既得利益者不会利用缺陷造成悲剧（We need to ensure vested interests will not be allowed to affect to cause this tragedy.）。他强调，政府将逐一解决已确定的问题，并乐意听取更多意见和看法，将其纳入调查和审查。