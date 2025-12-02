直播︱李家超：将就宏福苑火灾成立独立委员会审视、由法官主持 立法会选举如期举行

特首李家超今早（12月2日）出席行政会议前见记者，料谈及大埔宏福苑火灾更多跟进工作，以及立法会选举等安排。《星岛头条》会直击主要内容。

宏福苑火灾︱李家超：深深刺痛港人的心 批趁机行骗行为卑鄙

【10:05】就港澳办主任夏宝龙南下相关，李家超指出是次大火全社会关注，国家主席习近平也指示香港全力救灾，夏主任履行习主席的指示精神，他非常感谢夏主任对香港灾情的关心，香港提出物资支援要求时，港澳办协助统筹，已有两批来到香港。

他指，夏主任全力支持并肯定特区政府救灾工作。选举方面，他指已充分解释如期进行的重要性，改革过程中最关键伙伴就是立法会议员。他指对灾民的支援不会减少，只会增加。他强调，不会让任何救助工作停顿。

【09:59】李家超指要对事件调查到底，打破利益藩篱，涉及任何人都要「一问到底、追责到底」。他指今次涉及系统性改革，包括施工安全要求监督、是否有不适当相连利益，合谋串连等、现行用料清单是否全面及认证有效性、围标问题、大厦消防系统等。

李家超宣布，将成立由法官主持的独立委员会，审视相关问题，会研究工作范围。他指立法会选举如期举行，立法会议员是政府重要的改革伙伴，要透过他们落实改革，防止重大悲剧再次发生。

【09:54】李家超又谴责一些趁火打劫，借机骗取援助金的行为，形容行为卑鄙。

【09:49】李家超指出，上周大埔宏福苑的惨重夺命大火，深深刺痛每个香港人的心。他向救命扶伤的消防人员致敬，而医护人员也尽心救伤者，警方也维持秩序并随即投入调查。不同人士都展现出香港人同是一家、互爱互助的精神。