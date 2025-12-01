宏福苑五级火︱棚网抽查无果执法者之错？汤家骅斥政治立场主导是非对错

大埔宏福苑五级火肇祸原因有说是棚网未达阻燃标准，政府今日（12月1日）公布最新调查情况，廉政专员胡英明指，有涉案人士购买少量阻燃棚网，混入不合格棚网中使用，企图鱼目混珠，有声音质疑执法人员未能识破是存在疏忽。行会成员、资深大律师汤家骅在社交平台撰文批评，暗地里谴责执法者却不去追究犯法者，是政治立场主导一切是非对错的思维，正蚕食社会稳定与和谐，增加着社会分化和矛盾。

汤家骅：至今「睇唔到官员有做错嘢」

汤家骅向《星岛头条》表示，相信政府当初指「棚网符合阻燃标准」的说法并非想误导社会，否则今日不会再交代最新进展，又指至今「睇唔到官员有做错嘢」，应追究引发火警的人士，而非执法者。

汤家骅在社交平台表示，政府初步调查显示，有人蓄意犯法及试图以少量阻燃网逃避抽查，而有记者追问，执法人员未能侦破有人鱼目混珠是否抽查「有所疏忽」。他认为，这类问题背后心态「实是令人忧虑部分传媒之专业水平是否足够」，反问有人犯了法成功暂时隐瞒犯法行为，令执法者未能即时侦破是执法者之错？

他批评暗地里谴责执法者却不去追究犯法者，是政治立场主导一切是非对错的思维，正蚕食社会稳定与和谐，增加着社会分化和矛盾，希望大家理智对事，不要被别有用心的人破坏社会得逞。

