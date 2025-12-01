立法会选举︱自由党港岛东西候选人重启选举工程 阮建中续提「反围标」 杨哲安促彻查大埔火灾真相

大埔宏福苑五级火导致至少151人死亡，多个政党及候选人均暂停选举工程。近日有消息指，原定12月7日举行的立法会换届选举投票将按计划进行，各候选人预计本周中陆续重启选举活动。然而，部分候选人今日（12月1日）已在网上发帖，其中有人打出「反围标」旗帜，强调保障大维修程序公开透明；亦有候选人表明，即使恢复街站宣传，规模及音量亦会减低，因为「香港人未Ready，呢个伤痛唔系几日就可以过」，但同时明白下届立法会必须履职，既要监察政府，也要敦促当局彻查大火真相。

宏福苑大火引发社会对大厦维修及围标问题的关注。自由党港岛东候选人阮建中今日在社交平台连续发表5则与选举相关的帖文，均提及反对围标。他强调自己坚决主张「反围标、保安全」，推动透明公正的监察机制，确保大维修工程合理进行，保障住户权益与安全，并承诺从住屋到维修全程为市民权益把关，期望市民支持。除反围标外，阮建中亦谈到支援中小企及房屋等议题。翻查记录，阮建中早于上月25日、即大火前已开始发布反对围标的帖文。

同属自由党的港岛西候选人杨哲安，今日亦在社交平台上载短片。他表示大火后自己心情仍沉重矛盾，因此与团队近日未进行任何街头选举工程。他指未来选举或会如期举行，即使恢复街站，数量、声量及人数亦会降低，因为「香港人未Ready，呢个伤痛唔系几日就可以过」。不过他同时明白，下届立法会必须履职，不仅要「配合政府」，更要监察政府，敦促当局彻查大火，还市民一个真相。他呼吁市民投票支持心仪候选人进入立法会。

港岛东其他候选人包括植洁铃、郭浩景、李清霞、吴秋北；港岛西其他候选人则有陈家珮、黄秋萍、陈学锋、郭伟强。

