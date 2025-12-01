宏福苑五级火︱李家超探访灾民 视察过渡屋物资中心 赞社福邻里无私付出

大埔宏福苑五级火酿成多人死伤，逾千户居民更因此痛失家园。行政长官李家超今午（12月1日）探访位于元朗的过渡性房屋项目「路德会双鱼荟」，探望及慰问早前受大埔宏福苑火灾影响的灾民。「双鱼荟」共安置约60户家庭、逾百名灾民。李家超强调，政府高度关注受影响居民福祉，除即时应急援助外， 并关注他们生活上的各种需要。

李家超视察由活动室改设的临时物资中心。

李家超（左二）到访位于元朗的过渡性房屋项目「路德会双鱼荟」，探望及慰问早前受大埔宏福苑火灾影响的灾民。

政府发放一万元应急钱 灾民：解燃眉之急

探访期间，李家超向灾民了解他们的生活情况。有灾民表示，政府在火灾后迅速发放的一万元应急钱，以及社福机构协调提供的床铺、家电等基本物资，解决了燃眉之急，让他们在困境中感受到实质支持。

李家超亦视察了由活动室改设的临时物资中心，当中存放著各界捐赠的生活用品。他亲切赞扬负责营运的社福机构职员、社工，以及主动协助新迁入灾民的「双鱼荟」邻舍居民， 指他们在关键时刻迅速动员，为灾民提供从生活所需到情绪支援的全面帮助。

李家超表示，对社福机构各人员和「双鱼荟」邻舍居民挺身而出，无私付出深受感动，认为他们体现了香港社会守望相助的团结精神。

陈国基（左）到位于元朗锦上路的过渡性房屋项目「博爱江夏围村」，探望受大埔宏福苑火灾影响的居民。

陈国基访「博爱江夏围村」

同时，政务司司长陈国基今午亦到位于元朗锦上路的过渡性房屋项目「博爱江夏围村」，探望受大埔宏福苑火灾影响的居民，表达政府对他们的慰问和关怀，并了解他们的生活状况与实际需要。