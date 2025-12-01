Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱李家超探访灾民 视察过渡屋物资中心 赞社福邻里无私付出

政情
更新时间：22:54 2025-12-01 HKT
发布时间：22:54 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五级火酿成多人死伤，逾千户居民更因此痛失家园。行政长官李家超今午（12月1日）探访位于元朗的过渡性房屋项目「路德会双鱼荟」，探望及慰问早前受大埔宏福苑火灾影响的灾民。「双鱼荟」共安置约60户家庭、逾百名灾民。李家超强调，政府高度关注受影响居民福祉，除即时应急援助外， 并关注他们生活上的各种需要。

李家超视察由活动室改设的临时物资中心。
李家超视察由活动室改设的临时物资中心。
李家超（左二）到访位于元朗的过渡性房屋项目「路德会双鱼荟」，探望及慰问早前受大埔宏福苑火灾影响的灾民。
李家超（左二）到访位于元朗的过渡性房屋项目「路德会双鱼荟」，探望及慰问早前受大埔宏福苑火灾影响的灾民。

政府发放一万元应急钱 灾民：解燃眉之急

探访期间，李家超向灾民了解他们的生活情况。有灾民表示，政府在火灾后迅速发放的一万元应急钱，以及社福机构协调提供的床铺、家电等基本物资，解决了燃眉之急，让他们在困境中感受到实质支持。

李家超亦视察了由活动室改设的临时物资中心，当中存放著各界捐赠的生活用品。他亲切赞扬负责营运的社福机构职员、社工，以及主动协助新迁入灾民的「双鱼荟」邻舍居民， 指他们在关键时刻迅速动员，为灾民提供从生活所需到情绪支援的全面帮助。

李家超表示，对社福机构各人员和「双鱼荟」邻舍居民挺身而出，无私付出深受感动，认为他们体现了香港社会守望相助的团结精神。

陈国基（左）到位于元朗锦上路的过渡性房屋项目「博爱江夏围村」，探望受大埔宏福苑火灾影响的居民。
陈国基（左）到位于元朗锦上路的过渡性房屋项目「博爱江夏围村」，探望受大埔宏福苑火灾影响的居民。

陈国基访「博爱江夏围村」

同时，政务司司长陈国基今午亦到位于元朗锦上路的过渡性房屋项目「博爱江夏围村」，探望受大埔宏福苑火灾影响的居民，表达政府对他们的慰问和关怀，并了解他们的生活状况与实际需要。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五级火｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
5小时前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
7小时前
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
影视圈
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
10小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
02:56
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
7小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
5小时前