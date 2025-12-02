专访．九龙西｜梁文广：不入政党无立场捆绑 更能为市民发声 34岁关炜曦拒认「陪跑」

上届立法会选举，民建联郑泳舜以约6.4万票当选，抛离第二位、以约3.6万票当选的梁文广，以及只得1.6万票的冯检基。今次九龙西选区「5争2」，战况比上届激烈，其中经民联派出眼科医生庞朝辉出战，是否有力威胁两名现任议员？

经民联庞朝辉：政党政策倡议力量更强

经民联在深水埗及油尖旺区议会议席数，仅次于民建联。庞朝辉曾任湾仔区议员，现为深水埗区议员，经民联深水埗支部副主席及卫生事务委员会召集人，他认为具备政党背景，政策倡议力量更强，但强调候选人各有特色，选举亦不再纯粹比较政治光谱，个人特点与能力更重要。

梁文广表明若连任不入政党

另一边厢，自从2021年退出经民联，梁文广未再加入政党，在立法会与无党派议员组成议会平台「A4联盟」。他表明若成功连任，任内不会加入政党，「毋须在政策上被政党立场捆绑，可真正为市民发声，亦更灵活在不同政策上联络合适议员，我相信这是议会未来要行的常态」。他说在地区议题上，会继续与不同党派合作。

现年34岁、报称独立的关炜曦在2023年区选中，以逾6500票首次当选油尖旺南区议员，得票更高于一同当选的民建联叶傲冬。他拒认今次参选是「陪跑」，强调对选情有信心，会全力争胜，「我这次政纲就地区经济有很多著墨，包括如何惠及市民，提升就业及生活水平，这些要通盘看，在立法会层面做得更好、更全面」。

郑泳舜及刘爱诗均婉拒受访。

记者 萧博禧