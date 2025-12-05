专访．商界一︱李家聪弃英国护照 谈吉舖现象「不盲目悲观」 林伟全：传承林健锋工作助商界转型

立法会功能界别选举中，多个商界议席将换人，其中代表总商会的商界（第一）， 已任5届议员的经民联林健锋退下火线，由党友、甲级能源行政总裁林伟全接棒参选，对战无政党背景的总商会中国委员会主席李家聪。

李家聪自言「拥抱中国发展的国际人」

李家聪形容，参选商界（第一）是「站在巨人的肩膀上延续传奇」，林健锋多年来为商界建立良好平台，政绩有目共睹。他早前竞选论坛中，多次于发言后以英语重复口号，他解释指总商会933名选民中，约一成是外籍人士，自身亦要展示欢迎海内外商界的一面，更透露当日用英语发言后，确实有外籍商界人士联络他。

他形容自己身是「拥抱中国发展的国际人」，从不厌倦学习，也乐于联系商界任何板块，始终总商会内行业繁多，金融、服务、贸易、初创企业、家族生意等都有。他相信自身由零开始创业，以及多年在法律、金融等行业工作的专业经验可派上用场。

李家聪参选时申报持有英国护照，他透露由于回归前父亲在英国生活，作为子女自动拥有英国护照，其后视为旅游证件一直使用，目前已申请放弃：「论免签证／落地签证地区，特区护照比英国护照还要便利，（英国护照）也没有再续的必要了。」

谈空舖现象：重新思考发展方向 不盲目悲观

谈到本港营商环境，北都发展与粤港澳大湾区融合、根据国家「十五五」规划抓准定位必定是大方向，然而本港市民大众可能更关注吉舖满街、失业率上升等现象。

李家聪认为，空舖满街的景象，香港历史上也经历过，这固然可能令人联想到经济环境未如理想，但从积极方面想，也是让企业和业主重新思考的时间，举例指舖面空置后即使租金未必下调，至少业主也不敢轻易加租，「作为企业，经营成本确定性很重要。当租金稳定下来，企业可能反而有更多舖面选择，灵活调配租赁策略。甚至现时经济转型期，会否也重新考虑是否需要那么多零售店呢？要维持品牌曝光度，是否有其他方法呢？都是可以考虑的点。」

李家聪保持一个态度：不盲目乐观，更加不会盲目悲观，一切因时因地制宜，多层次分析问题本质，认为香港的「狮子山精神」，也包括在一次次的困难之中转危为机。

林伟全主打传承：有带领企业转型切身经验

林伟全在总商会担任亚洲、非洲及中东委员会主席，亦是现任议员林健锋的「徒弟」，加入总商会十多年以来随林健锋「学师」，出访中东、欧美，拜会本地中小企和大企业代表，向政府争取融资担保计划、还息不还本。他明言自身卖点在于「传承」，工作可以立即上手。

土生土长的林伟全，娓娓道来自身工作经历，其本身家庭从商，中五过后由于金融危机，要提早外出谋生，工作一段时间后自行创业：「最早期我的公司是生产渠盖为主，在内地引入材料后在香港加工，属于老工业。不过近年经济转型了，我的公司也要跟上趋势，做绿色能源、生产太阳能芯片。」

总商会重启访美？林：审视形势不急于下定论

正因为有带领企业转型的经验，林伟全认为香港现时所谓「吉舖满街」现象，是经济转型过程无可避免的事，「香港很多元，平民客、高端客都有，但共通点是一定不能『斗平』，内地有成本优势。香港有很多世界知名酒吧、米芝莲餐厅，质素高但价钱平民也可以负担，这才是我们的优势。」而主理企业过程中，他明白目前北部都会区发展尚属早期，需要政府加大基建投入，「我自己都在新田租过仓库，当然明白那里配套有何不足之处。」

总商会原定今年4月到访美国拜会当地商界，但由于中美关税磨擦而押后，出发无期。林伟全称不清楚暂缓行程原因，但强调总商会「不是不去」欧美，只是资源有限，需要视乎当前本地和国际局势，选取可带来最多生意机遇的地点，总商会放眼全球，不限於单一区域，「若带来的商机差不多，当然是以最少资源达到最大效益为原则」，所以商界会审视当前形势作决定，目前不急于下定论。

