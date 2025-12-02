Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访．九龙西．有片︱50年旧楼冠全港 候选人倡活化居屋二手市场、「联厦联管」改善楼宇管理

政情
更新时间：07:00 2025-12-02 HKT
发布时间：07:00 2025-12-02 HKT

立法会选举12月7日举行，九龙西地方选区共5名候选人，包括争取连任的西九新动力梁文广及民建联郑泳舜，将面对经民联庞朝辉、报称独立的关炜曦及乐善堂总干事刘爱诗挑战。这区不论分间单位数目，以至50年或以上楼龄旧楼，均冠绝全港。对于如何改善住屋问题，梁文广认为应活化居屋二手市场；庞朝辉称要透过「联厦联管」改善楼宇管理；关炜曦建议将水务署纳入渗水办，加快处理渗水源头个案。

九龙西覆盖油尖旺及深水埗，选民人数约34.6万。据统计处数字，2021年全港约10.8万个分间楼宇单位中，油尖旺区占逾2.6万个，深水埗区占逾2.2万个，在18区中位居前列。《简朴房条例草案》明年3月生效，梁文广认为，政府应助业主「无缝」认证，包括设立简朴房样板房间，也可考虑提供有息贷款，「用单位做抵押，改装成本轻松点。」

梁文广支持重售公屋 惟须研究管理责任

不少市民有「上车梦」，梁文广支持重售公屋，但不能沿用旧有模式，「深水埗有两条租置计划屋邨，看到出现管理问题，引起居民争拗，应详细研究管理责任、房署角色等」。他亦提倡活化居屋二手市场，包括扩展「长者业主楼换楼计划」至家庭结构变化住户，限制新落成居屋补地价后在公开市场出售，长远让「白居二」计划恒常化及不设限额，「这样可以配对供需，令资助出售房屋市场更灵活及多元化」。

政府今年6月在油尖旺、深水埗、九龙城及荃湾启动为期1年的「联厦联管」计划，协助旧楼或「三无大厦」共同聘用物管公司，摊分管理支出。庞朝辉称，政策「落地」需社区人士、区议员、关爱队等反映问题，若当选会协助并审视计划推行情况，「以油尖旺为例，一些建筑物可能有十伙、八伙，一些可能有一百伙，推行联厦联管时的付费比率，其实有很多争拗，如何可持续性地落实、推动，都很重要。」

庞朝辉：重推租置计划加政府收入 倡小范围先行

至于应否重推租置计划，庞朝辉认为可增加政府库房收入，亦有助公屋居民平价「上车」，原则上倾向支持，「相信政府都想提升或增加置业阶梯，多些选择给市民是好事」。但他补充，计划曾出现混合业权问题，政府需仔细研究，「不会在全部公屋推行，可能在某些楼龄的屋邨做」。

关炜曦倡将水务署纳入「渗水办」

九龙西有逾2500栋50年或以上楼龄旧楼，另一候选人关炜曦建议，将水务署纳入「渗水办」，并更广泛应用调解概念于处理渗水纠纷，「一些未必容易联络、沟通不畅顺的情况，若有些专业调解队伍或服务，让受影响市民使用，整个跟进过程会更好」。

地区经济方面，关炜曦提出将不同景点结合成特色商圈，吸引旅客消费，为区内创造就业机会，「例如庙街、花园街、花墟、 鸭寮街等成熟商店街，可增加彼此串联，引入动漫IP，有些季度性主题，变相都活化街道」。他又说，作为旅游热点项目之一的旧油麻地警署，可结合文创工作室及展览场地，让青年人一展所长，「将每个景点延伸到社区 ，形成产业带。也要平衡对社区的影响，做合理规划」。

郑泳舜及刘爱诗均婉拒受访。

报称独立刘爱诗。
报称独立刘爱诗。
民建联郑泳舜。
民建联郑泳舜。

记者：萧博禧

摄影：何君健、何健勇、汪旭峰

