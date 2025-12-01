Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底

政情
更新时间：13:25 2025-12-01 HKT
发布时间：13:25 2025-12-01 HKT

【大埔宏福苑/民建联/黄碧娇】大埔宏福苑五级火酿成多人死伤，事件成因疑与承办商使用棚网质量及发泡胶封窗有关，维修工程涉资3.3亿元，由上一届业主立案法团通过。曾任该届法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇，近日被指有份推动宏福苑大维修工程。黄碧娇今日（1日）于社交平台表示，将亲自向报方及报案，要求调查事件是否涉及现届法团渎职，称「追究到底，绝不姑息。」

黄碧娇：「多年来有人漠视安全累积恶果」

黄碧娇称，她对宏福苑大火造成多人死伤极度痛心，并强调是次大火不是天灾，而是人祸，是多年来有人漠视安全累积的恶果，「死难者与伤者用生命为全港市民敲响警钟，我绝不能让死难者白白牺牲。」

她称经深思熟虑后，决定将亲自向香港警务处报案，要求立即立案调查事件是否涉及现届法团渎职、隐瞒安全风险等严重罪行；同时向廉政公署（ICAC）要求立案调查，彻查现届法团是否存在贪污渎职，导致消防设备长期失修多年未被执管。

黄碧娇社交平台关闭留言功能。

民建联：倘证实黄碧娇在内党员违法 绝不姑息

民建联昨日发声明，指若经有关部门的全面及公正调查事件后，倘证实包括黄碧娇在内的任何民建联成员存在违法行为，民建联绝不姑息，并支持依法依规作出严正处理。

相关新闻：

宏福苑五级火｜黄碧娇曾任法团顾问 民建联斥网上抹黑：调查后若证实党员违法「绝不姑息」

大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情

大埔宏福苑五级火｜前法团顾问黄碧娇到吊唁处致哀 哽咽拭泪 未回应提问

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
7小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
15小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
5分钟前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
3小时前
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
14小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
22小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
22小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
4小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
5小时前