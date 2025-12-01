宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底

【大埔宏福苑/民建联/黄碧娇】大埔宏福苑五级火酿成多人死伤，事件成因疑与承办商使用棚网质量及发泡胶封窗有关，维修工程涉资3.3亿元，由上一届业主立案法团通过。曾任该届法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇，近日被指有份推动宏福苑大维修工程。黄碧娇今日（1日）于社交平台表示，将亲自向报方及报案，要求调查事件是否涉及现届法团渎职，称「追究到底，绝不姑息。」

黄碧娇：「多年来有人漠视安全累积恶果」

黄碧娇称，她对宏福苑大火造成多人死伤极度痛心，并强调是次大火不是天灾，而是人祸，是多年来有人漠视安全累积的恶果，「死难者与伤者用生命为全港市民敲响警钟，我绝不能让死难者白白牺牲。」

她称经深思熟虑后，决定将亲自向香港警务处报案，要求立即立案调查事件是否涉及现届法团渎职、隐瞒安全风险等严重罪行；同时向廉政公署（ICAC）要求立案调查，彻查现届法团是否存在贪污渎职，导致消防设备长期失修多年未被执管。

黄碧娇社交平台关闭留言功能。

民建联：倘证实黄碧娇在内党员违法 绝不姑息

民建联昨日发声明，指若经有关部门的全面及公正调查事件后，倘证实包括黄碧娇在内的任何民建联成员存在违法行为，民建联绝不姑息，并支持依法依规作出严正处理。

