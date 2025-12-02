大埔宏福苑五级火｜立法会选举12.7如期举行 李家超：议员是政府重要改革伙伴 制订法律防止火灾惨剧再现

大埔宏福苑五级火后，立法会选举安排引起关注。特首李家超今日（12月2日）宣布12月7日立法会选举如期举行，他指改革过程中最关键伙伴就是立法会议员，需要他们协助改革，防止悲剧再发生。李家超强调，对灾民支援不会减少，只会增加。而选出有抱负、有能力的立法会议员，是重建路上重要一步，改革的步伐不能停顿，社会必须前行才能化悲痛为力量。

李家超：稳步推进社会运作 选举如期举行

李家超表示，救援工作不会停顿、不会遗漏任何一个人、不会放弃任何一个家庭，将协助受影响家庭重建家园，让他们尽快回复正常生活。而在灾后支援和重建的关键时刻，政府必须放眼长远，坚定前走，稳步推进社会正常运作，故决定立法会选举投票日如期举行。

李家超：尽快完成选举能让对灾民支援更集中

他解释，如期完成选举是对宪制秩序和法治精神的遵守和尊重，称选举日期具有法定性，选举指定程序须按法律要求进行。在下一步援助灾民和防范同类事情发生的改革征程中，最需要的改革伙伴必然是立法会议员，指他们都经历了今次大火，感受伤痛，必然会跟政府共同推动改革、尽职审查拨款、制定有关法律等。

他又指，政府会积极推动全面的系统性改革，故尽快选出有能力、有担当、有抱负的立法会议员，让他们能尽早履职，才能更快、更有效地推进审核政府提出的方案、改革建议、拨款等，尽快完成选举只会对改革、对灾民支援更集中、更努力。

李家超：挑战只会令我哋更团结

李家超说，新一届当选的议员在经历这场重大悲痛后进入议会，形容对他们而言是「一次深刻的使命启示」。而处理火灾善后支援、复原重建和涉及的法律制定检讨改革等，都需经立法会审议、批准拨款及制定法律才可落实，李家超形容，如期举行选举是对香港未来「最负责任的态度」。

他亦坦言，社会在灾难前经历了失去的苦涩、亦要磨练前行的毅力，形容「困难压不倒我哋，只会令我哋更坚强；挑战阻唔到我哋嘅前路，只会令我哋更团结」 。他强调，社会须并肩前行重建希望，在悲痛中凝聚力量，以行动实践香港团结精神，共同建设更美好的香港家园，「写下那不朽的香港名句」。

记者：陈俊豪