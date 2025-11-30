大埔宏福苑五级火｜陈茂波：会全速调查厘清火灾原因 违法行为必依法严惩

大埔宏福苑五级火，造成严重死伤。财政司司长陈茂波表示，政府将倾尽全力做好善后工作和安置受火灾影响的居民，让他们能安稳过冬是当务之急，紧随的是为他们在过渡期及日后提供持续和全面的支援。

陈茂波在网志表示，除了善后及安置外，同样关键的是要厘清这场重大火灾发生的原因，以避免同样惨剧再发生。特区政府成立的跨部门调查专组已召开首次会议，会全速进行调查工作，执法部门也必将对所发现的违法行为依法严惩。

政府昨日早上在政府总部举行悼念仪式，并下半旗志哀。陈茂波网志

在悼念仪式上，一众政府官员为大埔宏福苑火灾不幸罹难的人士默哀。陈茂波网志

陈：动员银行、保险公司等 为居民提供更人性化服务安排

陈茂波又称，昨天早上在政府总部东翼前地，举行了默哀仪式，民政事务总署亦在十八区设有吊唁处，相继有市民到来签署吊唁册。所有政府建筑物也下半旗志哀。大家都以不同方式表达对罹难者的深切悼念。这份哀恸伤痛，贯穿了整座城市。

他提到，在火舌浓烟的危难中，勇敢坚毅的消防员奋不顾身走进了最危险的地方，倾尽全力挽救生命，救护员尽心竭力照顾受灾居民，一幕幕的画面同样深刻。消防员何伟豪英勇殉职。

他指，在这几天的艰难时刻，中央政府的关心支持、各方关怀的迅即而至，连结了人心、团结着力量。特区政府整个团队，民政事务署、社会福利署等各个部门正全方位、全力支援居民的需要，包括透过「一户一社工」的安排，以专责社工跟进每个家庭的不同需要，协助居民应对这段期间内的各种困难。日前他也特别召开了金融监管机构统筹会议，以加大力度协调和动员银行、保险公司、强积金受托人等积极为居民提供协助，并采取更灵活、更弹性和人性化的服务安排。