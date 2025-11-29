宏福苑五级火︱驻港国安公署斥反中乱港分子恶意攻击特区政府救援工作 坚决支持严惩「以灾乱港」行径

驻港国家安全公署发言人今日 ( 29日) 发表谈话表示，面对香港大埔宏福苑突如其来的火灾，从中央到特区、从政府到民间、从香港到内地，众志成城，全力抗灾救灾。但就在这危难时刻，反中乱港分子和别有用心者仍蠢蠢欲动、伺机作乱。他们泯灭人性、罔顾事实，散播虚假信息，恶意攻击特区政府救援工作，挑动社会分化对立，煽动对行政长官和特区政府的怨恨。他们挟民痛、忤民意，妄图利用灾民的悲痛遂其政治野心，令香港重回「修例风波」乱局，让香港再现「黑暴」至暗时刻。其险恶用心和卑劣行径，为人神所共愤，必受道德严谴和法律严惩。

特区政府及时澄清 调查制止别有用心者借灾生事「以灾乱港」

发言人指出，在中央政府和祖国内地强大支援下，香港特区政府以「当家人」、「第一责任人」的担当和勇毅，带领社会各界发扬狮子山精神，团结一致抗灾救灾、共克时艰。同时，特区政府有关部门及时澄清事实真相，揭露批驳乱港分子妖言惑众、混淆视听的邪恶图谋，调查制止别有用心者借灾生事、「以灾乱港」的不轨言行。相信广大市民定会擦亮眼睛、识别祸心，警惕一些人故伎重施，打著「为民请愿」的旗号挑动对抗撕裂社会，不受蛊惑、排除干扰，始终以团结大爱同舟共济，与特区政府一道，齐心协力做好善后工作，帮助受灾市民重回安全稳定的生活轨道。

发言人强调，驻港国家安全公署自2020年7月成立以来，坚定依法履职，时刻保持警惕、严阵以待，坚决防范、遏制、打击危害国家安全的行为和活动。随著香港国安法、《维护国家安全条例》及其附属法例等维护国家安全法律深入实施，香港已迈入国安法治新阶段。中央政府坚定支持香港特区毫不手软依法打击「以灾乱港」行径，坚决惩治危害国家安全的行为和活动，坚决反制任何外部势力的插手干预，坚决捍卫香港来之不易的繁荣稳定大势。公署正告妄图「以灾乱港」的反中乱港分子，无论他们变换什么手法，都一定会受到香港国安法和《维护国家安全条例》的追究严惩！