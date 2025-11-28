Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜狄志远要求紧急休会辩论 梁君彦不接纳：已终止运作 只会应特首召开紧急会议

政情
更新时间：12:30 2025-11-28 HKT
发布时间：12:30 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五级大火，造成多人伤亡，新思维立法会议员狄志远今日（28日）致函立法会主席梁君彦，要求就火灾提出紧急休会辩论。狄志远指，今次火灾已造成至少94人死亡，包括1名殉职消防员，以及76人受伤，是香港近30年来最严重火灾事故，必须彻查事故真相，追究责任，并妥善安置受灾居民。

他指休会辩论旨在了解事件起因、辩论政府如何全面妥善安置及支援，并讨论后续如何防范类似事件。

狄志远致函梁君彦，提出紧急休会辩论。
狄志远致函梁君彦，提出紧急休会辩论。

​今年8月政府刊宪，行政长官已指明2025年10月24日为第七届立法会会期中止的日期，其运作亦随之终止。本届议会任期至12月31日。

梁君彦回复狄志远指，由于行政长官已根据《立法会条例》宣布第七届立法会自10月24日起终止运作，根据《基本法》第72 (5)条 及 《议事规则 》第 15(1)条， 在终止运作期间立法会主席只会应行政长官的要求召开紧急会议，因此未能接纳狄志远的要求。

他指今次严重火灾导致多人伤亡，包括有消防员英勇殉职，他和市民及全体议员一样，感到极其悲痛，衷心希望受影响居民尽快获得适切支援，并期望类似事故不再发生。

相关新闻：

星岛头条LIVE｜直击大埔宏福苑五级火最新情况 增至94死76伤

大埔宏福苑五级火｜消防通宵处理25宗求助个案 死伤者多集中宏昌阁宏泰阁

大埔宏福苑五级火｜政府成立援助基金投入3亿元 向每户派1万元 设中银捐款户口

大埔宏福苑五级火｜政府研金属棚架取代竹棚 林超英质疑追究竹错重点：围网才是祸首

宏福苑五级火｜中央港澳办协调 广东省迅速调集救援装备、医疗物资 已交付香港

大棋盘︱大埔火灾全城哀悼 选举应延后？建制：社会无停摆 推迟两星期分别不大

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 医管局一员工遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
01:04
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
01:33
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
突发
5小时前
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
01:51
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
生活百科
12小时前
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
02:17
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
社会
8小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
3小时前
政府工程师洗黑钱逾626万元及收贿 承认公职人员行为失当等6罪 押后12.16判刑
政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩
社会
12小时前
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
生活百科
11小时前