大埔宏福苑大火｜江玉欢促修例：香港缺集体诉讼制令索偿艰巨 保险界拆解「公众责任保」计法

大埔宏福苑发生五级火，今日（27日）仍未救熄，大火造成最少55人死亡，包括一名殉职消防员，以千计居民丧失家园。立法会议员江玉欢接受《星岛头条》电话访问表示，宏福苑火灾事故的责任归属调查「漫长而复杂」，又认为香港缺乏集体诉讼机制，令居民索偿之路更艰巨，促请政府尽快修订法例。

保险业联会行政总监刘佩玲表示，未能评估火灾赔偿金额，指大厦必须购买「大厦公众责任保险」，且不限索偿次数，但赔偿以事故次数计算，以今次火灾为例，以一次火灾计算为一次事故。

大埔宏福苑五级火｜金管局吁银行酌情处理 提供延迟还款宽限

金管局及银行公会向银行业界呼吁，若有受影响人士因目前状况而需要银行酌情处理，银行应尽量灵活提供支援，包括协助相关人士提取流动资金、优先及加快补办银行文件、提供延迟还款宽限及豁免罚息和手续费、增加大埔区银行职员人手，以确保他们及时得到适切的服务。

大埔宏福苑五级火｜江玉欢：维修工程责任归属复杂

本身是律师的江玉欢表示，大厦维修工程从招标到施工历时甚久，一旦发生事故，责任牵涉承办商、工人、分判商，甚至法团及管理公司。她指，警方目前对承办商相关人士的拘捕属刑事调查，而民事追究则主要涉及违约或疏忽，旨在索偿。然而，面对巨额损失，单靠民事诉讼难以完全弥补，保险公司将扮演关键角色。

针对保险赔偿问题，江玉欢指，事故可能牵涉多份保单，具体赔偿金额及范围需视乎相关保单条款而定，视乎当中有否豁免条款。

缺乏集体诉讼机制 居民索偿困难

江玉欢提到，香港现时并无集体诉讼机制，令受影响居民在追讨赔偿时面临重重困难，整个法律程序更为复杂。她促请政府尽快修改法例，引入集体诉讼机制，以保障市民权益。她指法律改革委员会过往曾多次提及集体诉讼，但至今仍未有实质进展。

大埔宏福苑五级火｜业界拆解工程、第三者及家居保险

保险业联会行政总监刘佩玲表示，未能评估火灾赔偿金额，因无法进入现场评估，未知对楼宇结构有否影响，可能「幢楼啲钢水做得好好」，需由建筑署进行评估如何重建原貌。她强调，若保险赔偿未能完全弥补居民损失，居民仍可向法团及承建商追讨赔偿。

刘佩玲表示，一般大厦进行大型维修时，承建商会按工程合约要求购买「建筑工程全险」（Contractor All Risk），保障施工期间的物料及工钱损失。同时，承建商亦需购买「第三者责任保险」，以应对工程期间因疏忽导致的第三者损失。她指出，第三者责任保险的保额通常介乎3,000万至6,000万港元，相信有需要会动用承建商所购买保险。

刘佩玲指，根据法例，所有设有业主立案法团的大厦，都必须购买「大厦公众责任保险」，保障楼宇外墙、走廊、后楼梯及大堂等公众地方的财产及人身安全。此保险的法定最低保额为1,000万港元，且不限索偿次数，但赔偿以事故次数计算。她举今次火灾为例，如法团购买了1,000万元的「公众责任保险」，以一次火灾计算为一次事故，即今次为7栋各赔1,000万，共7,000万，而非网传每人均获赔1,000万。而居民个人则可透过火险及家居财物保险，就物业及财物损失申请赔偿。

刘佩玲透露，保险业界已就宏福苑火灾事故启动紧急应变机制，多间保险公司已设立专线协助居民查询保单及处理索偿事宜，并提醒受影响居民，部分家居财物保险可能包含「临时居住津贴」条款，若物业因事故不宜居住，保险公司或会提供津贴予受保人入住酒店。

建议居民尽快向保险公司报备

至于家居财物，她指过往保险公司会要求客户拍照，证明家居财物受损情况，但由于宏福苑居民暂时仍未能返回现场、公证行也未能到场，建议居民应尽快向保险公司报备；居民财物的购买单据可能已烧毁，因此会酌情处理、简化理赔程序。

