立法会选举｜大埔宏福苑火灾 政府暂停今日至月底8场选举论坛
更新时间：16:56 2025-11-27 HKT
发布时间：16:56 2025-11-27 HKT
发布时间：16:56 2025-11-27 HKT
大埔宏福苑昨日（26日）下午发生五级火警，造成55人死亡，多人受伤，包括一名消防员在救火期间殉职。政府宣布，因大埔发生五级大火，今日（27日）至11月30日共八场的2025立法会「爱国者同心治港」选举论坛将暂停举行，如另有安排稍后会另行通知。
民建联昨晚率先煞停选举工程，停止拉票，工联会、经民联等政党及多名候选人之后陆续宣布暂停。
《星岛》专栏大棋盘今日报道，有候选人表示，今次住宅火灾严重程度非常罕见，不少居民痛失亲人和家园，社会弥漫哀伤气氛，实在不宜进何任何选举工程，当务之急是集中精力和社会资源，进行救灾救治工作。
相关新闻：
大埔宏福苑五级火｜立法会选举延期？李家超：选举重要但首要是救灾 几日后再决定
大埔宏福苑五级火｜李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全
宏福苑五级火｜李兆基基金捐款3000万紧急救援 信和拨2000万元赈灾 提供免费酒店住宿
最Hit