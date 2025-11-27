立法会选举｜大埔宏福苑火灾 政府暂停今日至月底8场选举论坛

大埔宏福苑昨日（26日）下午发生五级火警，造成55人死亡，多人受伤，包括一名消防员在救火期间殉职。政府宣布，​因大埔发生五级大火，今日（27日）至11月30日共八场的2025立法会「爱国者同心治港」选举论坛将暂停举行，如另有安排稍后会另行通知。

民建联昨晚率先煞停选举工程，停止拉票，工联会、经民联等政党及多名候选人之后陆续宣布暂停。

《星岛》专栏大棋盘今日报道，有候选人表示，今次住宅火灾严重程度非常罕见，不少居民痛失亲人和家园，社会弥漫哀伤气氛，实在不宜进何任何选举工程，当务之急是集中精力和社会资源，进行救灾救治工作。

