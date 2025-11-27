大棋盘︱大埔宏福苑夺命火 政圈煞停选举 商界暂缓推大抽奖

为鼓励市民投票，政府昨加码推出一系列优惠及活动，包括12月6日及7日免费开放康文署泳池、科学馆等，且毋须出示「心意谢卡」，即不会验证是否已投票。商界亦要「落水」更深，除向员工提供半日假等便利措施，也要面向广大投票选民大派优惠。由本港六大商会合办的「共建未来．感谢有您」的商界同盟全城大抽奖活动，原定今早公布详情，但由于大埔宏福苑发生夺命大火，昨晚决定取消记招。

宏福苑五级火︱社会一片哀伤 不宜进行选举工程

宏福苑五级火酿成多人伤亡，包括一名消防人员不幸殉职。国家主席习近平昨晚对重大火灾事故遇难人员和殉职的消防员表示哀悼，对遇难者家属和受灾人员表示慰问，要求全力以赴扑灭火灾，努力把火灾伤亡损失降到最低。他要求中央港澳办、香港中联办支持特区政府全力救灾，想方设法做好人员搜救、伤员救治、善后安抚等工作。

特首李家超昨主持跨部门紧急会议应对，指示部门全力做好灭火救援救治工作，并启动应急救援机制。

悲剧当前，社会气氛沉重，网民纷纷涌到消防处Facebook 悼念，留言区一片哀伤。纵然立法会选举是头等大事，但当社会发生重大悲剧，暂停选举和拉票工作，既是展示团结和尊重，也是把焦点放在救援和善后工作，顾及公众情绪。

民建联昨晚率先煞停选举工程，停止拉票，工联会、经民联等政党及多名候选人之后陆续宣布暂停；由政府主办的选举论坛亦暂停举行。

有候选人表示，今次住宅火灾严重程度非常罕见，不少居民痛失亲人和家园，社会弥漫哀伤气氛，实在不宜进何任何选举工程，当务之急是集中精力和社会资源，进行救灾救治工作。

他说外国若正值选举期间，出现重大社会灾难，候选人不同党派也会叫停选举工程，向社会释出团结一致的讯息，并向遇难者及其家属表达尊重和支持；若继续拉票活动，不但有欠尊重，也会被质疑借事故谋取政治利益，只会酿成「公关灾难」。

因应夺命大火，多个机构昨晚亦宣布取消新闻发布会或活动，例如原定于今日举办的「闪烁尖东耀香江2025」亮灯仪式将取消；活水公园《李小龙径》命名典礼亦告取消。

大火昨晚仍未扑灭，除了政府动员救灾，民间亦一呼百应支援居民，有学校安置近400疏散居民，也有酒店提供客房予居民安顿，展示港人团结一面。

聂风