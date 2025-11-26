Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜新界东南候选人陈志豪落区宣传 黎栋国、林素蔚等到场支持

政情
更新时间：17:37 2025-11-26 HKT
发布时间：17:37 2025-11-26 HKT

第八届立法会选举临近，新民党、公民力量陈志豪报名出战新界东南地方选区，今日（26日）到将军澳景林邨一带落区宣传，新民党副主席兼现任议员黎栋国、新界东南现任议员林素蔚、旅游促进会总干事崔定邦到场为其站台。

陈志豪 : 获多名现任立法会议员及前纪律部队高层支持

陈志豪向《星岛头条》表示，获得多名现任立法会议员及前纪律部队高层支持，包括林素蔚、洪雯及江玉欢等，反映新民党过去的工作及政策倡议获得认同。他此次亦代表公民力量参选，指新民党一向重视为中产发声，而公民力量则长期扎根基层，他期望结合两者优势，加强基层服务之余，亦为中产争取更大发展空间。

陈志豪表示，新界东南选区共有5位候选人，均为立法会新人且具区议员背景，形容选情「非常之激烈」，每位候选人都有机会胜出，自己选情亦相当严峻。他指出，新民党与公务员及纪律部队关系密切，亦获得多名前部门首长支持，包括前警务处处长曾伟雄、李明逵，前海关关长邓已海等，并将与他们一同探访纪律部队宿舍。陈志豪呼吁新界东南的纪律部队家属、公务员团队及其亲友，集中票源支持自己。

对于选举论坛上与同区另一候选人张美雄的互动，陈志豪认为论坛应重视观点交流或交锋，应该就社区及经济民生等发表意见，而非纠结于数字细节。他解释，在论坛上询问「西贡有多少个岛屿」这类任何人皆可轻松上网搜到答案的问题，实属浪费论坛的讨论机会，反而应讨论如何开发西贡岛屿资源等政策方向。

新界东南选区候选人还包括民建联秘书长、油尖旺区议员叶傲冬；工联会李贞仪；专业动力、西贡区议员方国珊；无党派西贡区议员张美雄。

记者：曹露尹

相关新闻: 

立法会选举︱批发及零售界论坛   车位不足点解决？谢邱安仪：偏僻街道设更多车位 邵家辉：引进智能泊车系统

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前