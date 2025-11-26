立法会选举｜新界东南候选人陈志豪落区宣传 黎栋国、林素蔚等到场支持

第八届立法会选举临近，新民党、公民力量陈志豪报名出战新界东南地方选区，今日（26日）到将军澳景林邨一带落区宣传，新民党副主席兼现任议员黎栋国、新界东南现任议员林素蔚、旅游促进会总干事崔定邦到场为其站台。

陈志豪 : 获多名现任立法会议员及前纪律部队高层支持

陈志豪向《星岛头条》表示，获得多名现任立法会议员及前纪律部队高层支持，包括林素蔚、洪雯及江玉欢等，反映新民党过去的工作及政策倡议获得认同。他此次亦代表公民力量参选，指新民党一向重视为中产发声，而公民力量则长期扎根基层，他期望结合两者优势，加强基层服务之余，亦为中产争取更大发展空间。

陈志豪表示，新界东南选区共有5位候选人，均为立法会新人且具区议员背景，形容选情「非常之激烈」，每位候选人都有机会胜出，自己选情亦相当严峻。他指出，新民党与公务员及纪律部队关系密切，亦获得多名前部门首长支持，包括前警务处处长曾伟雄、李明逵，前海关关长邓已海等，并将与他们一同探访纪律部队宿舍。陈志豪呼吁新界东南的纪律部队家属、公务员团队及其亲友，集中票源支持自己。

对于选举论坛上与同区另一候选人张美雄的互动，陈志豪认为论坛应重视观点交流或交锋，应该就社区及经济民生等发表意见，而非纠结于数字细节。他解释，在论坛上询问「西贡有多少个岛屿」这类任何人皆可轻松上网搜到答案的问题，实属浪费论坛的讨论机会，反而应讨论如何开发西贡岛屿资源等政策方向。

新界东南选区候选人还包括民建联秘书长、油尖旺区议员叶傲冬；工联会李贞仪；专业动力、西贡区议员方国珊；无党派西贡区议员张美雄。

记者：曹露尹

