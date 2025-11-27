专访．新界西南．有片︱「全女班」之争 候选人冀增税务优惠及支援助生育率 民建联派两队互撼

今届立法会选举新界西南选区，成为清一色「全女班」之争，特别的是民建联同时派出两名区议员出战，包括郭芙蓉及卢婉婷，二人均称希望给选民多一个选择，强调该党会「逢票必争」。同区包括争取连任的工联会陈颖欣，以及经民联莫绮琪和新民党张文嘉。有候选人期望政府推出更多税务优惠及支援措施，减轻在职家庭负担，提升生育率。

郭芙蓉冀推动女性积极反映意见

新界西南选区包括葵青、荃湾区，选民人数约47万。近年本港不少女性身居政府要职，15名问责局长中，7人是女性，而今届立选女性参选人比例突破22%。

民建联葵青区议员郭芙蓉表示，选举是比能力比政纲，让市民有更多选择，作为女性，期望透过参选推动更多女士积极向政府反映意见。上届区选「票后」、民建联卢婉婷认为，女性参政有助于更全面反映居民需求，推动政策更有包容性。自称「博士妈妈」的张文嘉则说，女性在平衡家庭与事业上面临不少困难，但「女士可以撑起半边天」，希望以自身经验鼓励在职女性积极表达意见。

谈鼓励生育 卢婉婷：核心在于住房及托儿压力

本港出生率低，政府为鼓励生育推出一系列措施，包括新生婴儿奖励金，倘晋身立法会，有何鼓励生育措施倡议？育有两名子女的郭芙蓉说，非常理解在职家庭压力，建议善用现有社区设施，举例把幼稚园转型为托管中心，提升教育者专业能力。

卢婉婷表示，生育率低迷的核心问题在于住房与托儿压力，建议重推社区保姆计划，招募妈妈义工协助托儿服务，并考虑提供住房津贴予新生家庭。

张文嘉倡提供税务优惠

张文嘉说作为全职妈妈，「知道照顾一个小朋友的起居饮食，其实是一份很艰巨的工作」，建议政府提供税务优惠，如增加免税额，并完善托儿服务网络，推动家庭友善措施，以减轻在职家庭的负担，让在职妈妈或爸爸兼顾工作之同时，更好照顾子女。

推地区旅游 张文嘉吁设一日游路线

政府近年推动「无处不旅游」，对于如何发掘荃湾及青衣的旅游潜力，候选人各有见解。张文嘉建议制定针对性的一日游路线，如美食篇、寺庙篇等，吸引本地及内地游客。郭芙蓉提出开发主题旅游路线，结合自然风光如金山、芙蓉山等，并透过社交媒体推广，吸引游客打卡换礼物，刺激消费。

卢婉婷指，未来可透过推广历史、文化与建筑特色吸引游客，例如青衣真君庙。她过去曾与中学合作设计旅游路线，认为以青年人视角，能发掘更多独特景点，如石梨的粉红色天桥、葵盛西村的无柱楼梯等。

民建联互撼 郭芙蓉：逢票必争 卢婉婷：鼓励投票

另外，民建联今次同时派出两队参选，会否担心两败俱伤，资源上又如何分工？郭芙蓉称该党「应出尽出、逢票必争」，相信市民眼睛是雪亮的，又指自己长期扎根地区，有丰富服务经验，包括处理旧楼大厦管理、社区维修等民生问题，未来会把居民声音带入议会。

卢婉婷则指，民建联是希望给选民多一个选择，鼓励更多市民投票，「无论什么岗位，我们两个都会全力去做好。」他强调党内仝人初心一致，旨在服务市民，共建香港。陈颖欣、莫绮琪皆以选务繁忙为由，婉拒受访。

记者︰黄子龙

摄影：刘骏轩