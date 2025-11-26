Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜保安局拍片办「投壶游戏」 吁市民12.7准确投票

更新时间：12:23 2025-11-26 HKT
发布时间：12:23 2025-11-26 HKT

第八届立法会选举将于下月7日举行，保安局今（26日）于社交平台发布影片，模仿韩国大热的「鱿鱼游戏」举办「投壶游戏」，借此呼吁市民于投票日积极参与投票。活动由保安局局长邓炳强、保安局副局长卓孝业，及保安局常任秘书长李百全，带领三队同事参与游戏，局方形容同事「个个化身神射手」，全神贯注瞄准目标，力求「支支箭都势要正中壶心」。当中亦有不少锦囊可用，包括「十矢齐发」、「行前一步」等，为求带领队伍走胜出比赛。最终结果由哪队胜出？影片就买一个关子，「靠你12月7日投啦」！

影片帖文则以「投壶定投票？投得准确最紧要！」为题，强调投票与投壶同样讲求准确性，需「瞄得准、投得中」才能达成目标。局方指出，唯有选出真心为民发声、实干为港的爱国爱港候选人，香港才能携手建设理想未来。保安局重申，12月7日为立法会选举投票日，鼓励市民带同亲友参与投票，「投出精准一票」，选出心目中最合适的贤能代表。

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

