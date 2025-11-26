立法会选举︱12月6日及7日康文署泳池、科学馆等免费开放 陈国基：心意卡无编号 不能查证有否投票

立法会选举12月7日举行。《星岛》今日（11月26日）报道，政府会推出优惠措施鼓励投票，包括康文署部分设施免费开放、景点门票优惠等。政务司司长陈国基今早联同政制及内地事务局局长曾国衞，在政府总部公布优惠措施，以及向选民派发「心意谢卡」。

陈国基：「心意卡」旨在感谢市民

陈国基表示，为加强推动选举信息，选民在投票站完成投票后，将获赠一张由香港人工智能研发中心以AI技术设计的「心意卡」。该卡由政府新闻处与政府物流服务署联合制作，封面印有选举吉祥物「蓝小宝」、「红小宝」及「白爷爷」，象征社会各界齐心协力，共创美好未来。他强调，「心意卡」旨在感谢市民，卡上无编号﹛不能查证有否投票。

12.6举办「选举缤纷日」 康文署辖下六场地有互动活动

他又指，政府将于投票前一日（12月6日）举办「选举缤纷日」，在全港各区举行一系列多元化活动，与市民同乐。重点活动包括在西九文化区举行，云集多位歌星艺人的「同心投票创未来」大型音乐会。

12月6日多处亦会举办嘉年华，包括大埔海滨公园将有公民教育嘉年华，湾仔及北角海滨的水陆体验活动，康文署辖下六场地有充满体育元素的互动活动；环境及生态局联同九巴于荔枝角车厂展出古董巴士及电动巴士，以及8个纪律部队开放设施，如青衣消防局、政府飞行服务队停机坪等，供市民参观。

12.6及7日免费开放泳池、科学馆等场地

为进一步鼓励市民参与，陈国基表示，多个政府设施将于12月6日至7日免费开放，包括湿地公园、公众游泳池、科学馆、太空馆及艺术馆。此外，「绿在区区」回收可获双倍积分，食环署亦将于街市派发礼物。房屋委员会旗下商场及街市亦推出消费满额享免费泊车等优惠。

陈国基表示，不少企业及机构亦自发推出投票优惠，预计在政府公布心意谢卡安排后，将有更多商户跟进，进一步营造选举气氛，增强市民的参与感与获得感。他感谢社会各界对选举的支持，并呼吁市民积极参与周末活动，享受优惠，并于12月7日踊跃投票，选出有能力、有担当的立法会议员，共同推动香港未来发展。

问及商户以优惠吸引市民投票会否违规，陈国基表示，政府非常感谢商户提供优惠，以鼓励选民参与投票，强调这些优惠不得要求接受优惠的人支持或反对特定候选人。他续指，所有的优惠均是基于「已投票」为前提，在法律上是没有问题的，因此纯粹鼓励投票是绝对可行的。

他又指，有足够的数量提供给所有投票的选民，强调政府提供上述优惠的目的是希望选民投票，若他们目前还不是选民，则希望他们将来能成为选民，并在下次选举中积极参与。

公务员用「心意卡」证投票？不记名、无编号

问及政府会否要求公务员以心意卡证明有否票。陈国基表示，心意卡没有记名、没有编号、因此无法透过心意卡来证明某个人是否投票。他强调，公务员应该支持政府的工作，政府不会用心意卡来检查他们是否投票，而是希望每一位公务员能明白其中的道理，主动去投票，这才是重点。

他又说，市民不要以为所有议员的背景都相似，「都系爱国者」，但每位议员都有不同背景、立场和主张，希望每位市民都能找到适合自己的议员，举例有市民可能更关注劳工议题，有些更重视经济发展，希望市民能透过今次选举，选出真正能代表民意的议员。

陈国基表示，未来4年对香港的发展极为重要，他以第七届立法会为例，所有议员共提出了1,800项修订案，比上一届增加了六成，通过的法案也有130条，数据反映立法会与政府的合作非常重要，意见代表了市民的意见，政府在听取意见后会优化法案和政策，这点极为关键，因此政府会尽一切努力鼓励市民参与，提高市民对这件事情的关注度，希望「周未𠮶两日，有好多香港市民留在香港投票，同屋企人享受愉快的下午。」

记者：黄子龙

摄影：何健勇