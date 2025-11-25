Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜周星驰撑吴杰庄 万绮雯为表弟沈豪杰拉票 候选人齐打「明星牌」

政情
更新时间：18:14 2025-11-25 HKT
发布时间：18:14 2025-11-25 HKT

立法会换届选举将于12月7日投票，不少候选人在这段时间都出尽力拉票，有候选人近日就打「明星牌」，邀请明星拉票助选，其中选委界候选人吴杰庄就找来周星驰撑场，更获周星驰送赠电影《食神》桥段中的「掂」字。地区直选3名候选人沈豪杰、杨哲安、张美雄近日亦分别找来明星撑场，沈豪杰出动其表姐万绮雯协助拉票；杨哲安找来太太张新悦「复出」拍片拉票；张美雄则找来港姐向海岚支持。

吴杰庄获周星驰赠「掂」字支持

在选委界争取连任的吴杰庄，今早（25日）在社交平台发文指，日前有朋友赠他一个「掂」字，更称「掂」字不但祝他选举顺利，灵感亦是来自一套电影桥段。他更大卖关子与网友玩竞猜游戏。直至下午他揭晓答案，上载自己和周星驰的合照，指对方全力支持自己竞逐连任，又称自己与周星驰份属好友多年，周星驰一直对香港电影业同演艺界都充满热情，而自己是次政纲都有提及电影业发展。此外，吴杰庄亦上载了自己复刻《食神》名场面照片。

万绮雯献「飞吻」为沈豪杰拉票

新界北候选人沈豪杰今日亦在社交平台上载表姐万绮雯为其拉票的影片。片中，万绮雯称沈豪杰为有理想、认真的人，欣赏他的热诚，呼吁市民支持沈豪杰，万绮雯更于片尾送上「飞吻」。沈豪杰指，自小和万绮雯一起长大，对方后来成为艺人，便少了见面机会，近年移居内地后更难见面。不过，在与万绮雯分享其参选立法会选举后，对方便义不容辞协助自己，包括宣传拉票，「实在太感激了！家人的亲情，永远是不变的！」

张新悦「复出」撑老公杨哲安

港岛西自由党候选人杨哲安近日则邀请已淡出娱乐圈的太太张新悦「复出」拍片。片中，张新悦在中环街市门口，遇到扮演享受「静音派对」（即Silent Disco）的「Uncle On」杨哲安，呼应自己早前在选举论坛提及可考虑在中环海滨引入「又蒲又唔嘈」的活动。杨哲安更赞张「真人靓爆镜」，指会叫家人投她老公一票。

张美雄获港姐向海岚支持

新界东南候选人张美雄获港姐向海岚支持。张美雄昨在社交网站上载相片，并写上由向海岚主演的电视剧《无头东宫》主题曲的歌词，感谢对方支持。

新界北候选人包括新社联谭镇国、工联会曾劲聪、元朗区议员沈豪杰、新民党廖子聪、民建联姚铭。

港岛西候选人包括自由党杨哲安、新民党陈家珮、黄秋萍、民建联陈学锋、工联会郭伟强。

新界东南候选人包括民建联叶傲冬、工联会李贞仪、专业动力方国珊、张美雄、新民党及公民力量陈志豪。

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

