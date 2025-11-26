Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专访．新界西北｜庄豪锋盼传承田北辰敢言作风 周浩鼎主张「守护家庭价值」 一人标榜高学历

政情
更新时间：06:55 2025-11-26 HKT
发布时间：06:55 2025-11-26 HKT

新界西北选区5名候选人中，4人有政党背景，分别来自民建联、工联会、新民党及实政圆桌。除共同关心的交通议题，候选人亦以不同方法争取支持，有人标榜高学历、主打「劳工牌」，也有人以「接班人」身分自我推销。

甘文锋自诩学历最高 正攻读复旦政治学博士

新民党甘文锋日前在选举论坛自诩，在同区候选人中「学历最高」。他表示，自己持港大公共行政硕士学位，目前在复旦大学修读政治学理论博士，了解内地公共行政思维，结合12年地区工作经验，有助为政府出谋献策，「有人做地区工作比我长，也有人学历比我亮丽，但两者都有，我相信这是我较独特的优势」。

庄豪锋盼「接棒」 传承田北辰敢言风格

实政圆桌庄豪锋的竞选工程，处处可见「田北辰接班人」字眼。他形容田北辰理性敢言，是本港政坛少见的「灵魂人物」，冀成功「接棒」，在议会传承其倡议与风格，「政府做得好就赞，做不好就给意见」。他笑言，相比田北辰的直斥其非，自己表达方式较温和，有利对政府「软硬兼施」。

陆颂雄：坚持本地就业优先

工联会陆颂雄参选理念是「保就业 拼经济 惠民生」。他认为本港处于经济转型十字路口，议会需要关心劳工权益的声音，工联会坚持本地就业优先、反对扩大输入外劳等立场。他又说，工联会扎根屯门、元朗逾30年，自己也在不同岗位服务社区逾20年，会尽力争取每一票。

周浩鼎连任主张包括「守护家庭价值」

立法会今年9月大比数否决《同性伴侣关系登记条例草案》，有份投反对票的民建联周浩鼎，争取连任主张包括「守护家庭价值」。他指家庭价值是本港社会重要基石，惟冲击婚姻制度的事件不时出现，相信主张符合市民期望，「本港跨性别人士挑战《公厕规例》胜诉，引起过争议。不是否决了（同性伴侣草案）就一天都光了，可预见仍有其他官司会发生，作为议员有机会要应对」。

报称独立的区议员梁明坚未有受访。

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡34伤 李家超抵威院探望伤者
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前