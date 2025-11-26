专访．新界西北｜庄豪锋盼传承田北辰敢言作风 周浩鼎主张「守护家庭价值」 一人标榜高学历

新界西北选区5名候选人中，4人有政党背景，分别来自民建联、工联会、新民党及实政圆桌。除共同关心的交通议题，候选人亦以不同方法争取支持，有人标榜高学历、主打「劳工牌」，也有人以「接班人」身分自我推销。

甘文锋自诩学历最高 正攻读复旦政治学博士

新民党甘文锋日前在选举论坛自诩，在同区候选人中「学历最高」。他表示，自己持港大公共行政硕士学位，目前在复旦大学修读政治学理论博士，了解内地公共行政思维，结合12年地区工作经验，有助为政府出谋献策，「有人做地区工作比我长，也有人学历比我亮丽，但两者都有，我相信这是我较独特的优势」。

庄豪锋盼「接棒」 传承田北辰敢言风格

实政圆桌庄豪锋的竞选工程，处处可见「田北辰接班人」字眼。他形容田北辰理性敢言，是本港政坛少见的「灵魂人物」，冀成功「接棒」，在议会传承其倡议与风格，「政府做得好就赞，做不好就给意见」。他笑言，相比田北辰的直斥其非，自己表达方式较温和，有利对政府「软硬兼施」。

陆颂雄：坚持本地就业优先

工联会陆颂雄参选理念是「保就业 拼经济 惠民生」。他认为本港处于经济转型十字路口，议会需要关心劳工权益的声音，工联会坚持本地就业优先、反对扩大输入外劳等立场。他又说，工联会扎根屯门、元朗逾30年，自己也在不同岗位服务社区逾20年，会尽力争取每一票。

周浩鼎连任主张包括「守护家庭价值」

立法会今年9月大比数否决《同性伴侣关系登记条例草案》，有份投反对票的民建联周浩鼎，争取连任主张包括「守护家庭价值」。他指家庭价值是本港社会重要基石，惟冲击婚姻制度的事件不时出现，相信主张符合市民期望，「本港跨性别人士挑战《公厕规例》胜诉，引起过争议。不是否决了（同性伴侣草案）就一天都光了，可预见仍有其他官司会发生，作为议员有机会要应对」。

报称独立的区议员梁明坚未有受访。

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲