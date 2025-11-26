专访．新界西北．有片｜陆颂雄、庄豪锋倡下调大榄隧道收费 甘文锋：公共政策不能太情绪化

立法会选举新界西北直选，今次有5人参选争夺两个议席，包括争取连任的民建联周浩鼎、实政圆桌田北辰「接班人」庄豪锋、工联会陆颂雄、新民党区议员甘文锋，以及报称独立的区议员梁明坚。针对交通问题，陆、庄二人均建议进一步下调大榄隧道收费，舒缓屯门公路挤塞情况，但甘文锋认为讨论公共政策不能太情绪化。周浩鼎指，政府拟在龙鼓滩及屯门西发展「智绿产业港」，应推动完善绿色配套及产业链，增加原区就业机会。

2031年屯门及元朗两区增约134.6万人居住

新界西北选民约有43.6万人，选区范围包括屯门区、元朗市中心及元朗乡郊东（部分），居民依赖屯门公路、大榄隧道及铁路连接港九市区。随著洪水桥／厦村新发展区、元朗南等发展计划陆续推展，规划署推算至2031年，屯门及元朗两区约有134.6万人居住，较2021年增加逾17万人。发展局今年7月公布，龙鼓滩及屯门西将发展为「智绿产业港」，料提供约3.5万职位，换言之，区内交通需求有增无减。

陆颂雄：应探讨推展第四条跨海隧道

《香港主要运输基建发展蓝图》提到，政府拟兴建屯门绕道、十一号干线等，减轻屯门公路及大榄隧道交通压力，惟翻查路政署网站，两个项目仍在勘查研究，启用日期未明。由选委界转跑道的工联会议员陆颂雄建议，短期应在保持交通畅顺前提下，调低大榄隧道日间一般时段及夜间非繁忙时段收费；长远则要探讨不进行大规模填海情况下，推展第四条跨海隧道。

他提到，过去在立法会推动成立「研究工务工程效益成本管理小组委员会」，形容议员角色是促进者，既为政府引进新思维，也要吸纳各界意见，助力工程提速提效，「在工务小组及财委会，都要做好把关」。

庄豪锋倡非繁忙时段所有车辆免费

庄豪锋赞成进一步下调大榄隧道收费，建议非繁忙时段所有车辆免费，舒缓屯门公路市中心段挤塞情况，「令来自陆路口岸的大型货车有诱因使用大榄隧道，经青马大桥去机场」。他又指，政府应规划第四条跨海隧道连接新界西及港岛西，并兴建洪水桥往欣澳铁路，改善屯马线西段「逼爆」情况，「铁路接驳到东涌线，居民可在荔景站转荃湾线，也可到九龙站及香港站上班」。

甘文锋：应增加区内就业机会

甘文锋认为，考虑调整大榄隧道收费时，应审慎评估对车流影响，避免屯门公路及大榄隧道同时挤塞，「公共政策上不能太情绪化，叫减价很易，因为减的是公帑，问题是之后会否有好结果？」他说，要从根本解决新界西北交通问题，应增加区内就业机会，并尽早推展屯门绕道、十一号干线等项目，「一旦当选，我会让负责官员明白，地区基建对北都发展不可或缺。交通做不好，如何发展物流、高端产业？」

周浩鼎：若当选连任将推进绿色航运中心发展

周浩鼎表示，龙鼓滩及屯门西具条件发展成绿色航运中心，除了为绿氢等绿色能源提供储存设施，也要有燃料加注、检测认证、能源研发、能源交易等配套，形成上中下游产业链，提供多元化优质就业机会，「让更多市民在原区就业，毋须跨区上班」。他认为，项目及区内交通基建应配合北都发展，若成功连任，将在立法会内外助力协调发展局、运物局等不同部门，推进绿色航运中心发展。

梁明坚透过竞选团队表示，选举行程紧密，未能安排时间受访。

《星岛》记者就不同议题访问各候选人立场：

1.是否支持重推租置计划？

周浩鼎：支持政府经咨询及研究后，重推租置计划。

庄豪锋：支持。政府重推时应仔细厘清业权及维修管理责任，并禁止租置计划的单位在私人市场出售。

甘文锋：反对。公屋资源应用在帮助有需要人士，有经济能力的公屋居民，可直接买居屋或私楼。

陆颂雄： 需三思。除非有完美方案，不应重复曾出现的问题。建议政府大量供应居屋及绿置居，让公屋居民提升居住质素。

梁明坚：无受访

2.财赤下，是否接受增加公共服务收费？

周浩鼎：只能无奈接受，但亦应以不影响弱势社群为基本原则。

庄豪锋：调整前需经过严谨咨询，收费要合理及设过渡期，不应影响弱势社群。

甘文锋：需视乎服务种类，以及收费水平会否让一般市民难以负担。

陆颂雄：不应增加医疗、教育等涉及民生的收费。

梁明坚：无受访



3.应否改革医委会？

周浩鼎：支持。政府应带头研究改革医委会处理投诉的机制。

庄豪锋：支持。应增加医委会内病人组织代表。

甘文锋：支持。应改革医委会处理投诉机制，加快效率；委员组成应增加独立人士比例。

陆颂雄：支持。医委会内需要有更多非业界代表。

梁明坚：无受访



4.失业率增加，应否停止输入低技术劳工？

周浩鼎：应按特定工种失业情况，动态暂缓输入外劳措施，不是一刀切处理。

庄豪锋：应按特定工种失业率，调整本地劳工及外劳人手比例，并设熔断机制。

甘文锋：应按特定工种失业率数字，调整输入外劳数量。

陆颂雄：应停止输入失业率较高的工种，按失业率情况设立冻结机制。

梁明坚：无受访



5.同志法案被本届立法会否决，政府应否再提出新方案？

周浩鼎：反对立法。建议透过行政措施处理，避免颠覆婚姻制度。

庄豪锋：要先取得社会共识，但现时可透过行政方式，让有紧密关系的人士享有医疗、财产管理、身后事等实际权利及责任。



甘文锋：需立法保障同性伴侣的权利，这单纯从人权角度出发，与推动同性婚姻无关。

陆颂雄：现阶段并非合适时机修改法例，应以行政手段等方法回应法庭判决，减少社会矛盾和焦虑。

梁明坚：无受访

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲