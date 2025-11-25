Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四中全会宣讲会︱与会者感获益良多 政协委员：「十五五」促港繁荣是港人最乐见内容

更新时间：13:53 2025-11-25 HKT
发布时间：13:53 2025-11-25 HKT

政府今日（25日）举行中共第二十届「四中全会」宣讲会，与会者来自社会各界，多名与会者于会后表示受益良多，有信心「十五五」规划会为香港带来很大帮助。

黄玉山：「十五五」是实现2035现代化目标的关键

基本法委员会副主任黄玉山表示，四中全会的建议对中国发展非常重要，「十五五」规划是承传「十四五」规划，到2035年中国将会发展全面现代化社会主义，要达到这个目的，「十五五」是最重要的规划，起了承先启后的作用。 

身兼科技园主席的全国政协委员查毅超表示，最深刻是宣讲会中提及要提升科技自立自强，抓紧原创性和核心技术，香港特区政府也跟随著国家这个步伐，国际科技人才在香港绝对是一个主要的重心，接下来要与更多国际院校合作。

全国政协委员：「十五五」助港经济 香港须紧贴发展

全国政协委员容永祺表示，看到国家未来五年的规划是一个宏大的蓝图，感到非常兴奋。「十五五」规划当中提到香港的部分，是要促进香港的长期繁荣稳定，他相信这是香港人最喜欢听到的内容。规划中亦提到继续巩固香港优势、提升国际金融中心地位等，而香港能在自身优势上服务国家，更好融入及服务国家的发展大局，容永祺料对香港长远发展有很大帮助，相信在国家推动「十五五」规划时，除了推动整个国家的经济，也对香港的经济会有很大的帮助。

全国政协委员杨莉珊认为，香港未来的发展一定要紧贴「十五五」规划，更加巩固传统的行业，亦要发展新兴行业，而国家未来发展必是走向科技强国、教育强国、海洋强国、文化强国等范畴，这些对于香港发展都是息息相关，相信香港会有很多空间发展。

说好香港及国家故事 应对多变国际冲突

被问到未来国际的冲突或会多变，香港如何转危为机，黄玉山表示，香港是一个外向型的城市，与很多国家有交流合作，而香港特色是背靠祖国、联通世界，今后无论怎样风云变色，香港都要继续多联系海外国家，无论是西方国家、东南亚等，都要努力促进联系，通过贸易、经济、学术上的交流，继续维持香港的国际性。

容永祺亦称，香港有很多专业团体、商会、学术团体等，可以加强在各方面和海外的交流，亦可邀请海外人士来港，了解香港和内地情况，甚至举办更多的国际会议等。他认为香港可以做好民间外交的角色，说好香港及国家的故事。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球

