四中全会宣讲会｜「十五五」提多项文体旅目标 罗淑佩：促进内地与海外在港文艺交流

文体旅局局长罗淑佩今日（25日）在社交平台发文，指中共二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，为国家未来五年的发展作出了顶层设计和战略擘画，并对香港的发展作出了重要部署，具有深远影响及启示。

罗淑佩：十五五规划具深远影响

罗淑佩表示，当前世界百年未有之大变局正加速演进，地缘政治日益复杂，国际形势变幻交织。在这一关键历史节点上，四中全会恰逢其时，总结成功经验，为未来发展指明方向。为深入学习和领会全会精神，特区政府举行四中全会精神宣讲会，两位专家以深入浅出的方式，对《「十五五」规划建议》的核心要义和丰富内涵进行了全面解读，有助于更好地掌握国家未来的发展方向以及香港所迎来的重大发展机遇。她指深受启发，获益良多。

为深入学习和领会全会精神，特区政府举行了「中共二十届四中全会精神」宣讲会。罗淑佩fb图片

宣讲会上两位专家以深入浅出的方式，对《「十五五」规划建议》的核心要义和丰富内涵进行了全面解读。罗淑佩fb图片

促进内地与海外在香港进行更多文艺交流

罗淑佩又称，「十五五」规划建议提出了多项与文化、体育、旅游相关的发展目标，包括「深化文明交流互鉴，广泛开展国际人文交流合作，鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界」、「推进文旅深度融合，大力发展文化旅游业，以文化赋能经济社会发展」，以及「统筹推进群众体育和竞技体育发展，加快建设体育强国」。她说，香港将继续善用其作为「中外文化艺术交流中心」的独特定位，促进内地与海外在香港这个国际平台上进行更多文化艺术交流，弘扬中华传统优势文化。

同时，她指香港将大力推进文体旅深度融合，贯彻「以文塑旅、以旅彰文」的国家发展方向，实现香港「无处不旅游」的愿景，进一步擦亮香港「最佳旅游目的地」的金字招牌。同时，在中央的信任和支持下，粤港澳三地首次共同承办的第十五届全国运动会取得了圆满成功。未来，当局将积极落实「普及化、精英化、盛事化、专业化、产业化」五大政策目标，推动体育全面发展。