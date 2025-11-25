香港法律周12.1起举行 林定国开箱全新电车站广告︱KellyOnline

今年香港法律周即将于12月1日至5日举行，律政司司长林定国与律政司副司长张国钧齐呼吁未报名的朋友，可马上行动。林定国在社交平台上载影片，特别与张国钧带大家到中环终审法院一带，开箱律政司全新的法律周电车站广告。

张国钧指，今年法律周特别特设「香港法律科技节2025」，聚焦法律科技与人工智能的融合发展，探讨科技如何推动法律服务转型，实用性与前瞻性并重。

林定国指，用科技推动业界发展是大势所趋，人工智能正重塑全球各行各业运作模式，法律界当然亦不例外，也置身其中。必须善用科技，提升专业能力与服务模式，在新时代中巩固并强化业界的独特优势。

片末林定国与张国钧齐声呼吁：「12月1日至5日约定你，到时见」。林定国指，未报名的朋友，可马上行动。