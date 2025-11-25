大棋盘︱中日恶化「烧到」香港 爱国阵营「按兵不动」

日本新首相高市早苗发表「台湾有事」论后，中日关系急速恶化，无论官方与民间层面交流皆受影响，据报特区政府亦已暂停与日本驻港总领事馆的官方交流。特首李家超昨开腔批评日揆言论极其错误，特区政府会支持国家外交政策。过往每逢日本侵华事件相关纪念日，或日方涉及争议举动时，爱国阵营皆组织请愿行动，但今次事件不断升温下，两大政团民建联和工联会暂仍「按兵不动」。

今年「七七事变」周年 亦未见工联会抗议

基于历史原因，中日关系向来是敏感政治议题，建制派「站队」支持国家立场是理所当然。例如2023年日本启动排放福岛核废水，民建联和工联会先后到日本驻港总领事馆抗议及递交请愿信；每年「七七事变」纪念日，工联会均到日本领事馆请愿要求日方正视历史及道歉。不过工联会今年已转趋低调，仅以文字形式发声明，敦促牢记历史教训，传承抗战精神。

民建联工联会未见高调表态 仅个别人士回应

近日高市早苗涉台言论引起北京强烈反弹，包括宣布暂停入口日本水产品、中国赴日游客大规模退房；特区政府则更新外游警示、取消赴日交流活动等，但本港爱国阵营未见高调表态。翻查民建联和工联会网上平台，暂未见以党名义发声明，只有工联会元老陈婉娴在报章撰文，批评日揆言论侵犯中国主权、有宣战意味；理事长黄国在社交平台转载报道，认为日揆言论「公然侵害中国核心利益」。

有工联会中人表示，内部曾思考如何回应日方恶劣言论，但正值选举期，工联会头面人物均参选，容易与选举活动重叠，「（去请愿）传媒好难报，又随时计选举开支，意思不大」。另一人则指，未统一表态不代表工联会不重视国际形势，举例政府昨日举行四中全会精神宣讲会，也大篇幅谈及地缘政治对国家及特区的影响，成员论政时也必须对国际大事有所认识，方能提升议政水平。

有民建联成员表示，外交是中央事权，香港作为特区，角色只有好好配合并发挥自身所长，在形势未明朗前，作为爱国爱港团体，最好的取态是「静观其变」，不强出头，待情况合适再表态也不迟。

全国港澳研究会副会长谭耀宗相信，近日各党派都忙于选举，加上选举期间的活动有严格规限，因此未有相关行动。他认为日方错误言论牵涉外交层面，中央和特区政府已表态，民间可做的不多，随事态发展，若有需要可考虑其他跟进行动。

本港不乏政圈人士热衷日本文化和旅游，有局中人说，暂未收到要求不可赴日，但无论为公为私，现阶段皆不去为妙。

